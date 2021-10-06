Киев обозначил ряд условий для проведения переговоров Зеленского с Путиным

Киев, 6 октября. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным при одном условии.

Украинский президент, по его словам, будет готов обсуждать предложенную российской стороной повестку дня, как только из двухсторонних украинско-российских отношений пропадут такие фундаментальные вопросы, как «оккупация» РФ части территории Украины или «содержание в заложниках украинских граждан».

Никифоров отметил, что обсудить восстановление транспортного сообщения и дипломатических отношений между странами можно будет после разрешения этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к прямым переговорам с главой украинского государства Владимиром Зеленским, но пока для этого нет оснований. Он напомнил, что глава государства всегда выражал готовность к диалогу с украинским лидером.