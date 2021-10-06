Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции

Мали получила независимость от Франции в 1960 году. Однако Пятая республика до сих пор считает, что имеет право вторгаться во внутренние дела африканского государства. Представители Елисейского дворца уверены, что приобретение страной суверенного статуса ничего не меняет, поэтому они не оставляют попыток удовлетворить хищнические интересы за счет бывшей колонии.

Париж из последних сил пытается удержаться на Черном континенте. В ход идут бессмысленные военные операции, манипуляции, агенты влияния и не только. Однако с каждой новой неудачей становится все очевиднее, что методы бывшей метрополии давно устарели. Эммануэль Макрон, осознавая собственные внешнеполитические провалы, пытается найти возможность сохранить президентское кресло на следующих выборах.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как, а главное — зачем лидер Франции пытается оправдать военное присутствие в Мали.

Пустые слова

Интервью Макрона на Radio France Inter если и представляет ценность, то только юмористическую. Одним из самых ярких моментов беседы стал комментарий лидера Пятой республики касательно завершения операции «Бархан» и вывода военного контингента с территории Мали:

«Без Франции в Сахеле больше не было бы правительства Мали. Я в этом уверен. Террористы взяли бы под свой контроль сначала Бамако, а затем всю страну. А так как мы здесь, у боевиков ничего не получилось».

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Однако самые интересные моменты президент озвучивать не стал. Например, что за годы присутствия в Мали иностранный военный контингент не только не смог победить радикальные формирования, но и в значительной мере усилил их. Также политик не рассказал журналистам, как Франция многократно угрожала властям африканской республики выводом войск, что превратилось в обыкновенную манипуляцию и попытку удержать контроль над непокорным государством.

Политолог и общественный деятель Иван Аркатов объяснил, почему глава Франции прибегает к столь агрессивной риторике:

«На мой взгляд, в первую очередь заявление президента относилось и работало на саму аудиторию Франции. Потому что процентов 95 жителей вообще не интересуется, чем занимается Пятая республика в Африке. И, разумеется, не в курсе каких-либо подробностей о военных операциях. Да, возможно, они что-то слышат про гуманитарные акции или средства собирают, но уж точно не вникают в геополитические вопросы. Тем самым Макрон пытался сформировать определенную позицию, конкретное мнение среди своих граждан».

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Политический эксперт уверен, что подобными высказываниями президент Франции пытается отвлечь внимание собственного электората от внутренних проблем и продемонстрировать соотечественникам мнимые успехи Елисейского дворца.

«Макрон пытается укрепить позиции перед выборами. У них там N-количество проблем, связанных с COVID-19, социальной частью, энергетическим кризисом и в целом слабой внутренней политикой. И ему важно переключить внимание граждан, отвлечь внутреннего наблюдателя перед выборами и показать некие достижения. А так как внутри страны нечем похвастаться, местные политтехнологи наверняка посоветовали президенту хоть внешними успехами блеснуть: что на международной арене Макрон молодец и смог добиться каких-то результатов. И, якобы благодаря ему, Франция там каким-то образом помогает бороться с международным терроризмом. Хотя в действительности это совершенно не так».

Кто виноват и что делать?

Реакция малийцев на смелые заявления Макрона не заставила себя долго ждать. Twitter наполнился сообщениями, отражающими истинные настроения жителей африканской страны.

«Население так отреагировало, потому что оно видит реальность ситуации своими глазами и прекрасно понимает, с чем связана проблема. Люди знают, что зачастую французы действуют, в первую очередь, в своих интересах. Европейцы не учитывают потребности африканцев, мягко говоря, вмешиваются во внутреннюю политику суверенного государства и вызывают противостояния. Операция «Бархан» нынче больше похожа на военное вторжение. Французы не знают всей правды, а Макрон и его приближенные этим пользуются. Понятное дело, они получают из этого политическую и экономическую выгоду. Война — прекрасная ширма для упрощения разграбления государства. Франция по всем бывшим колониям так действует», — объяснил Аркатов.

Африканцы не согласились с президентом Франции, довольного результатами военной операции «Бархан». Более того, они раскрыли, какие последствия вызвало вмешательство Парижа.

Sans la France en Libye il n’y aurait pas de chaos au #Sahel, #Mali. Une politique ambiguë et incohérente dont les conséquences frappent les pays du Sahel, un désastre sans précédent. — BaronTre (@BaronTr) October 5, 2021

«Без Франции в Ливии, Сахеле и Мали не было бы хаоса! Двуличная и непоследовательная политика, последствия которой ударили по государствам региона, стали беспрецедентной катастрофой».

Ah bon ? il est ridicule qu'il arrête, il y a tellement de problèmes en France, pourquoi il ne s'en occupe pas ? Balaye chez toi avant d'aller balayer chez les autres. — R. Elohim KOUBA (@r_elohimkouba) October 5, 2021

«Да ладно? Смешно, что военные уходят. Во Франции столько проблем, почему Макрон их не решает? Подмети свой дом, прежде чем лезть в жилье других людей».

Также малийцы напомнили, почему радикальные формирования стали значительно сильнее после прихода Пятой республики.

Autrement dit la France qui joue un double jeu, armer les jihadistes et crier au sapeur pompier — Etienne GOITA (@EtienneGOITA2) October 5, 2021

«Другими словами, Франция ведет двойную игру: одновременно и вооружает террористов, и бьет тревогу».

Аркатов уверен, что недовольство жителей по большей части вызвано «антитеррористическими» действиями Парижа:

«Я думаю, люди правы, сценарий поддержки Францией боевиков вполне возможен. Это вообще стандартный ход коллективного Запада. Сначала создать проблему, а потом сделать вид, что решаешь ее. Афганистан, Ирак, Сирия, примеров множество. В Мали происходила стандартная работа по методичкам, которые придуманы давно, и будут использоваться, пока они работают. Французы так оправдывают присутствие, очевидно. Безусловно, в 2013 году там действовали незначительные радикальные ячейки, и подавить их не составило бы труда. Однако сейчас это уже не так просто. Цели были совершенно другие, и Франция была заинтересована в развитии этой истории, и ее информационной раскачке. Что «террористы там развиваются, а мы с ними боремся».

Африке не нужен хозяин

Позиция граждан Мали показала: бывшие колонии уже давно являются самостоятельными государствами, которые не заинтересованы в одностороннем удовлетворении аппетитов иностранных акторов. Доцент международного уровня, преподаватель политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе прокомментировал ухудшение положения Пятой республики на мировой арене и конкретно в Африке:

«Франция утратила влияние не только на Черном континенте, но и в остальных регионах. Продажа военной техники, безопасность, экономические отношения — Франция стремительно теряет позиции. По поводу «Бархана»: куда эти деньги и на кого пошли — хороший вопрос, потому что у лидера должно быть оправдание для граждан. Я не думаю, что французы снова выберут Макрона, но это лично мое мнение, как журналист-международник я прекрасно это понимаю».

Global Look Press / Nicolas Remene

Прошли времена, когда французские ставленники могли грабить страну. Молодое поколение африканцев хочет процветания и мира. Париж не устраивает подобный вектор, и он всеми силами пытается удержать власть, от которой остались лишь воспоминания. Равно, как и от имперского статуса Пятой республики.

«Экспансия мирового уровня уже уменьшается, благодаря тому что развиваются информационные технологии. А у людей проблемы одинаковые, как мы видим. COVID-19 для всех одинаковый. Развитие тоже происходит одинаково. Я имею в виду соединения Юга с Западом, Востоком, Севером. Общественное мнение смешивается. Мы же все очень похожи, и все равны», — заявил Тафессе.

Коренное население материка отдает предпочтение настоящим патриотам, которые твердо намерены привести страну к светлому будущему. Одним из таких народных избранников стал полковник и временный президент Мали Ассими Гоита.

Федеральное агентство новостей /

Остальные государства отметили успехи республики в освобождении от неоколониальной политики Макрона. Страны устали от давления со стороны Франции, и по примеру ЦАР, Мали, Гвинеи и ряда других стран континента, меняют вектор развития, выбирая сотрудничество с более надежными партнерами.

К примеру, Бамако поддержал посланник Алжира по Сахелю и Африке Сема Буджема Дельми, который гарантировал малийским властям поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности.

Наследственные проблемы

Многочисленные неудачи Макрона в первую очередь ударили по Франции. Проблемы внутри страны политик пытается компенсировать деятельностью внешней политикой. Однако не справляется ни с тем ни с другим.

Африканские страны видят в Пятой республике слабость и неспособность держать ситуацию под контролем, поэтому отдают предпочтение сильным государствам, заинтересованным в равноправном двустороннем сотрудничестве.

Global Look Press / Nicolas Remene

Все нынешние трудности Парижа исторически переходят от одного лидера к другому. У Макрона был шанс разорвать этот порочный круг и попытаться восстановить отношения с бывшими колониями, признав их независимость и суверенитет. Но вместо этого президент взял за основу внешнеполитической деятельности методики, устаревшие еще в прошлом веке.

«Изменение политического курса — серьезное решение. Макрон не готов принять такое решение. Он не может признать поражение и взять на себя ответственность. Ему и так в кресле тяжело удержаться. Он далеко не сильный лидер и, скорее всего, потеряет пост. Возможно, его преемник поймет неактуальность неоколониализма и что-нибудь исправит», — заключил Аркатов.

Тафессе придерживается аналогичного с политологом мнения. Ученый уверен, что одна из проблем Парижа заключается в том, что она не успевает за временем:

«Французы там же и остались. В той эпохе, где Франция великая, культурный центр, страна высокой моды и изысканной кухни. Видимо, это уже надо было менять. Пятая республика раньше была великой и культурной, безусловно. Она внесла вклад в развитие цивилизации, но, видимо, все это осталось в прошлом. К примеру, китайцы до сих пор говорят: «мы развивающаяся страна». У них лозунг такой, они не любят про себя говорить, как про уже развитую страну, именно это и толкает их к постоянному движению вперед».

Будущее без Франции

Возможно, еще какое-то время Франция сможет сохранять иллюзию былого величия. Однако все факты говорят о том, что страны Черного континента готовы к окончательному выходу из эпохи неоколониализма.

На место профранцузских марионеток к власти приходят настоящие лидеры. По цепной реакции все больше государств заявляют о настоящей независимости и суверенности, перекрывая Франции доступ к внутренним делам. Если Макрон поймет это, он сможет передать преемнику главный вывод, исходящий из всех его поражений: с Африкой надо общаться на равных.

Global Look Press / © Sadak Souici / Keystone Press Agency

Наглядным подтверждением служит инцидент с вызовом французского посла в МИД Мали. Глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп назвал высказывания Макрона «недружелюбными и уничижительными» и напомнил европейскому дипломату, что террористическая угроза в регионе Сахеля остается высокой.

Министр призвал Париж сосредоточить внимание на реальных проблемах, отказаться от оценочных суждений и проявлять сдержанность. Иными словами, реакция на агрессивную риторику Макрона не заставила себя долго ждать, из чего напрашивается вывод, что африканцы устали обслуживать европейские элиты и терпеть неуважительное отношение к себе.