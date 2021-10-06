Посла Франции вызвали в МИД Мали после скандального высказывания Макрона о республике

Бамако, 6 октября. Глава МИД Мали Абдулай Диоп вызвал посла Франции после интервью президента Эммануэля Макрона радиостанции Radio France Inter.

Лидер Пятой республики прибег к агрессивной риторике, когда речь зашла о внешнеполитических действиях Елисейского дворца на Черном континенте. Вместо того чтобы признать провал военной операции «Бархан», он высказался о властях суверенного африканского государства:

«Без Франции в Сахеле больше не было бы правительства Мали. Я в этом уверен. Террористы взяли бы под свой контроль сначала Бамако, а затем всю страну. А так как мы здесь, у боевиков ничего не получилось».

Диоп охарактеризовал слова Макрона, как «недружественные» и «уничижительные». В этот же день французского посла вызвали в МИД.

«Мы возмущены комментарием Эммануэля Макрона и не одобряем его. Вашим властям следует проявить сдержанность и избегать оценочных суждений. Мали хотела бы конструктивного подхода к ведению дипломатии», — объяснил министр европейскому дипломату.

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Глава ведомства призвал Францию сосредоточиться на реальной проблеме и приложить усилия в борьбу с терроризмом.

Ранее президент Франции раскритиковал выступление главы правительства Мали Шогеля Кокаллы Маиги на 76-й сессии генеральной Ассамблеи ООН, когда африканский политик заявил, что Париж бросил Бамако наедине с радикалами.

Макрон по-прежнему отказывается () признать, что военная операция «Бархан» потерпела провал. За все годы присутствия войска Пятой республики не смогли разобраться с угрозой экстремизма и обеспечить безопасность жителей Мали