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МакSим поделилась кадрами с новой фотосессии после выздоровления
Шоу-бизнес
МакSим поделилась кадрами с новой фотосессии после выздоровления
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 6 октября. Певица МакSим впервые приняла участие в модной фотосессии с тех пор, как выписалась из клиники с поражением легких. Подписчики с восторгом восприняли гламурные снимки.

Поп-звезда МакSим активно восстанавливается после комы и тяжелой пневмонии на фоне заражения COVID-19. Долгое время артистка пугала поклонников худобой и воспоминаниями о тяжелом периоде лечения, однако, судя по ее публикациям, она возвращается к прежней жизни.

Так, исполнительница примерила на себя гламурный образ для профессиональной фотосессии. МакSим поделилась стильными кадрами и спровоцировала появление множества восхищенных комментариев в Instagram.

«Невероятная наша! Как солнышко вышла и осветила все вокруг! А этот взгляд просто обезоруживает! Умничка наша! Как же мы соскучились!»;

«Ну бомба же!»;

«Сколько блеска в глазах! Сколько жизни!» — писали фолловеры.

Однако, несмотря на восстановление, МакSим все еще переживает из-за воспоминаний о тяжелом лечении. Так, артистка призналась, что ее сердце дважды останавливалось, пока звезда находилась в медикаментозном сне, сообщает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что выписка МакSим из больницы вскоре после выхода из комы смутила многих звезд шоу-бизнеса. Недавно полиграфолог Максим Коваленко отметил, что не исключает вероятность попытки певицы выдумать болезнь ради популярности.

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