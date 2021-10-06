Политолог Бортник предрек Украине печальные последствия превращения в авторитарную страну

Киев, 6 октября. Превращение Украины в авторитарное государство с уклоном в изоляционизм обернется трагическими последствиями для страны. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

Аналитик объяснил, что крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом, а также с оппозицией внутри страны. Уклон в изоляционизм грозит вылиться в скандал с иностранными партнерами, пояснил эксперт в эфире телеканала «Наш».

Руслан Бортник убежден, что в таких условиях Украину ожидают только два классических выхода. Речь идет о масштабных протестах и военном обострении.

Киев не сможет провести новые выборы или реформы в ближайшем будущем даже при большом желании, рассуждает политолог. Неспособность спрогнозировать причину и дату возможных протестов представляет для Украины главную опасность, констатировал Бортник.

Политолог уже предсказывал разделение страны. Бортник допускал, что соседи Украины могут поделить ее территорию. Они не решались на этот шаг, но европейская политика и влияние США сказалось на позиции соседних государств в отношении Украины.

Политолог Николай Стариков ранее оценил вероятность войны Киева с Москвой. Эксперт уверен, что США могут развязать конфликт между Украиной и Россией, если не принять соответствующие меры.