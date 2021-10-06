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Политолог Кот заявил, что «только Путин и Россия» заботятся об украинцах
Политика
Политолог Кот заявил, что «только Путин и Россия» заботятся об украинцах
Федеральное агентство новостей  / 

Только Владимир Путин и Россия могут по-настоящему позаботиться об украинском народе. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Так он прокомментировал заявление российского лидера, что «Газпром» продолжит транзит газа через территорию Украины, несмотря на то, что госкорпорации намного выгоднее заплатить Киеву штраф и увеличить объемы прокачки по новым газотранспортным системам.

«Эта позиция Владимира Владимировича, безусловно, является актом добром воли по отношению к украинскому населению, которое просто находится в плену у русофобской власти, — заметил Кот. — Получается, что единственный, кто волнуется за простых людей на Украине и заботиться о том, как те будут жить и зимовать — это Путин, а отнюдь не Владимир Зеленский».

Второй момент, который отметил политолог, заключается в том, что с точки зрения организации бизнес-процессов «Газпром» поступил правильно, сохранив старый путь для поставки «голубого топлива» в Европу.

Политолог Кот заявил, что «только Путин и Россия» заботятся об украинцах
Фото из личного архива Юрия Кота  / 

«Таким образом корпорация диверсифицирует риски и демонополизирует ситуацию на рынке, — подчеркнул эксперт. — России уничтожать ГТС Украины нет никакого смысла: во-первых, потому что она продолжает оставаться выгодной для «Газпрома», а во-вторых, у нас в стране все, включая президента, понимают, что та ситуация, которая сегодня сложилась на Украине с русофобской идеологией, не сможет продолжаться вечно: все равно рано или поздно люди там наконец поймут, что то, что несет им Запад — это плохо».

Собеседник ФАН отметил, что мир в очередной раз увидел демонстрацию Россией ее «договороспособности и порядочности».

«В конце концов Москва в очередной раз заняла позицию вменяемости и прагматизма — всего того, чего лишена современная украинская власть, — заявил Кот. — Там меняются президенты, спикеры Рады, политики — но становится все только хуже! Вообще, надо понимать, что сам по себе проект «Украина» убийственен для людей, которым не посчастливилось жить в нем».

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