Врачи в Колорадо отказались делать трансплантации не привитым от COVID-19

Денвер, 6 октября. Университет здравоохранения Колорадо (UCHealth) заявил, что врачи в большинстве случаев будут отказывать в операциях по трансплантации органов непривитым от COVID-19 пациентам. Среди заболевших после пересадки высок риск летального исхода.

Colorado hospital system will not perform transplants on unvaccinated patients in most cases https://t.co/gWSrcuKNS8 — CBS News (@CBSNews) October 6, 2021

В заявлении UCHealth говорится, что смертность среди реципиентов, которые затем заболевают коронавирусом, составляет от 20 до 30%, это «чрезвычайный риск», на который врачи не готовы идти.

Как передает CBS News, ряд пациентов уже столкнулись с ограничением. Жительнице штата с почечной недостаточностью Лейлани Лутали оставалось несколько месяцев до получения нового органа, но теперь ей необходимо искать другую больницу, поскольку она и ее донор не привиты. Женщина, которая должен была дать ей свою почку, рассказала, что не сделала укол по религиозным причинам, а сама пациентка не привилась потому, что, по ее словам, «очень многое неизвестно».

«Я сказала, что подпишу медицинский отказ. Я в любом случае должна подписать отказ от медицинской помощи при пересадке, освобождая их от всего, что может пойти не так. Я подписываю отказ от ответственности за свою жизнь. Я не понимаю, почему я не могу подписать отказ от прививки COVID-19», — сказала она.

В UCHealth заявили, что цель политики вакцинации — защита здоровья пациентов и что подобные требования действуют в центрах трансплантации по всей Америке.

Верховный суд США 3 октября отказал в отмене обязательной вакцинации для учителей и персонала школ Нью-Йорка.