Врачи в Колорадо отказались делать трансплантации не привитым от COVID-19

Денвер, 6 октября. Университет здравоохранения Колорадо (UCHealth) заявил, что врачи в большинстве случаев будут отказывать в операциях по трансплантации органов непривитым от COVID-19 пациентам. Среди заболевших после пересадки высок риск летального исхода.

