Не дойти до стадии пожара: как сегодня в России заботятся о здоровье детей и подростков

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, призванный напомнить обществу, что забота об этом аспекте жизни во многом определяет ее качество и комфорт. Психологи и психотерапевты считают, что обращаться к специалисту нужно как можно раньше, не дожидаясь апогея проблемы. Это в том числе значит, что профессиональная помощь и поддержка нужна подрастающему поколению — детям и подросткам, учащимся в школах. При каких обстоятельствах и куда они могут обращаться за помощью? И способны ли родители самостоятельно решить проблемы своего ребенка, не привлекая никого со стороны? Ответить на эти и другие вопросы сегодня попытались эксперты, ставшие гостями брифинга Медиагруппы «Патриот».

Прежде всего, стоит отметить, что незадолго до праздника президент страны Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Согласно этому, в каждом образовательном учреждении может появиться человек, способный взять на себя функции психолога.

«Считаю, что чем больше людей с психологическим образованием будет в школах находиться, тем здоровее будет обстановка в школе. Мы понимаем, что есть норматив по количеству психологов на количество обучающихся, есть развитие школьных служб медиации, но, к счастью, во многих школах появляются и профессиональные переговорщики, — делится мнением Михаил Бриль, руководитель Центра урегулирования конфликтов. — Если там появится еще один человек с психологическим образованием, ответственный за воспитательные функции, это хорошо. Потому что так больше шансов, что именно в тот момент, когда проблема еще не является острой, ее заметит человек, который предложит конкретный вариант решения, и тогда мы не дойдем до стадии пожара».

pixabay.com /

Стадия пожара, очевидно, касается категории так называемых трудных подростков, чье поведение в школе не вписывается в общепринятые социальные рамки. Учителям и административному персоналу школы бывает непросто совладать с такими детьми, и вот где дополнительная помощь психолога была бы нелишней. Но так ли на деле сложно найти подход к детям, всего-навсего лишенных нужного им внимания?

«Очень часто от этих ребят завышенные ожидания родителей плюс образовательные. Мы понимаем, что для школы это всегда проблема, когда есть такой хулиган, который находится в поле зрения полиции, нарушает закон и прочее. Но следовательно он испытывает дополнительное давление в школе, так же и от родителей: какой родитель будет счастлив от того, что ребенка задержала полиция или он совершил преступление, — рассказывает директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Павел Горюнов. — Мы стараемся сделать так, чтобы молодой человек понял свой путь в жизни, то есть понял, что он кому-то нужен, что о нем переживает город. Мы как учреждение профилактики организуем для них мероприятия, помогаем решить проблему, например, с учебным заведением. Если мы говорим именно про образовательные учреждения, [то это] либо отсутствие контакта с одноклассниками, либо отсутствие контакта с учителями, либо, в принципе, непонимание».

Еще одна болевая для нашего общества точка — ситуация с воспитанниками детских домов, большинство из которых, к сожалению, не устраиваются во взрослой самостоятельной жизни. Статистика такова, что многие из выпускников становятся преступниками и попадают в места лишения свободы. Это, конечно, худший сценарий, но почему к нему регулярно приходят выросшие дети?