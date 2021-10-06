Мать Татьяны Девис обвинила Шаляпина в смерти ее дочери

Москва, 6 октября. Певец Прохор Шаляпин признался, что считает себя отчасти виновным в утрате жены Татьяны Девис после заявлений ее родителей. Артист обсудил смерть супруги с ведущим Андреем Малаховым.

Шаляпин пытается оправиться после смерти супруги — врачам не удалось спасти ее из-за осложнений на фоне коронавируса. Вскоре артист оказался окружен слухами об утрате супруги. Недавно исполнитель решил положить конец домыслам.

Музыкант пришел в студию шоу «Прямой эфир», где признался, что теща обвинила его в заражении дочери из-за нарушенных условий карантина после вакцинации и заставила чувствовать косвенную вину.

«Она мне пишет: «Ты заразил». Я говорю: «Так это вы все не вакцинировались и заболели». Родители Тани тоже очень тяжело болели, я их всех отправлял в больницу», — поделился артист в беседе с Малаховым.

Шаляпин отметил, что ужасно чувствует себя из-за смерти возлюбленной — она ушла из жизни вскоре после свадьбы. Однако артист начал свое интервью с соболезнований, которые он выразил родителям Девис.

Помимо обстоятельств смерти миллионерши, прессу также взволновал вопрос возраста Девис. Недавно адвокат Александр Бензин сообщил, сколько на самом деле лет было жене Шаляпина, передает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что артист намеренно заставил фанатов гадать о возрасте возлюбленной. Об этом Шаляпин также рассказал в программе «Прямой эфир».