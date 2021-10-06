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Украинский премьер Шмыгаль поблагодарил бога за плохую связь на онлайн-заседании Рады
Политика
Украинский премьер Шмыгаль поблагодарил бога за плохую связь на онлайн-заседании Рады
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 6 октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал необычное заявление на заседании Верховной рады в режиме онлайн.

Во время видеоконференции Шмыгаль дал слово нардепу от партии «Европейская солидарность» Алексею Гончаренко, но у депутата возникли неполадки со связью.

Шмыгаль понял, что Гончаренко не сможет высказаться и коротко прокомментировал ситуацию фразой «Слава богу!». Поняв свой промах, украинский премьер засмеялся и отключил работающий микрофон, из-за чего эти слова смогли услышать все участники заседания. Свою реакцию Шмыгаль попытался спрятать под маской.

Алексей Гончаренко известен своими одиозными высказываниями. Ранее он заявил, что закон об олигархах может вынудить президента Украины Владимира Зеленского бежать из страны.

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Все новости / Политика / Украинский премьер Шмыгаль поблагодарил бога за плохую связь на онлайн-заседании Рады
украина гончаренко шмыгаль
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