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Ученые ЯНАО поделились первыми данными с ошейников «научных» оленей
Общество
Ученые ЯНАО поделились первыми данными с ошейников «научных» оленей
Пресс-служба правительства НАО

Салехард, 6 октября. Ученые Ямало-Ненецкого автономного округа получили первые данные с ошейников, которые были установлены на оленях. Одомашненные животные стали участниками научного эксперимента.

В исследовании принимали участие 24 оленя, которые в течение длительного периода носили спутниковые ошейники. Своеобразные аксессуары были надеты на животных для изучения их ритма кормления и меню.

Проект, получивший название «Тундра глазами оленя», стартовал в начале апреля. Чтобы разделять животных, ученые пометили ошейники специальной яркой краской. Эксперимент проходил в несколько этапов, сообщает «Север-Пресс». Хозяева отбирали оленей с половозрастной структуры стада.

По сведениям Telegram-канала исследовательского центра, в архиве устройства хранится информация о частоте кормления животных, разнообразии рациона, траекториях перемещения и частоте отдыха подопытных. На одном из датчиков была установлена видеокамера, что позволит экспертам дополнить полученные данные. В ближайшее время ученым научного центра предстоит их расшифровать.

Ранее председатель семейной общины КМНС «Хаски-Тыал» Анастасия Теребихина выступила с предложением создать специальные патрули для оказания помощи диким северным оленям в Красноярском крае.

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янао олени тундра
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