«Татнефть» восстановила разработку на некоторых месторождениях в Ливии

Москва, 6 октября. Помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть» Василий Мозговой сообщил, что российская компания восстановила разработку на некоторых месторождениях в Ливии.

По его словам, пока функционируют не все блоки, хотя подписали четыре соглашения о разделении продукции (СРП), позволяющих добывать сырье на задокументированной территории.

«Форс-мажор продолжается, но на определенных месторождениях мы начинаем опять работать», — подтвердил Василий Мозговой.

В марте гендиректор компании Наиль Маганов сообщал о планах «Татнефти» вернуться к проектам в североафриканской стране и приступить к добыче до конца 2021 года. В июне российская делегация прибыла в Триполи и встретилась с главой ННК Мустафой Саналлой. Обсудили возобновление деятельности и договорились как о совместном сотрудничестве, так и о старте геологоразведочных работ на двух блоках в бассейнах Гадамес и Сирт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ливии Наджла Мангуш провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Москве, где обговорили важность возобновления работы межправительственной торгово-экономической комиссии с присоединением компаний, включая «Татнефть».