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Журналист Кот указал на попытки Киева устроить «войну» языковым расколом русских
Политика
Журналист Кот указал на попытки Киева устроить «войну» языковым расколом русских
Фото из личного архива Юрия Кота

Москва, 6 октября. Украина устраивает гонения на русский язык из-за стремления оторвать население от исторических корней, уверен журналист Юрий Кот. Он указал на попытки властей расколоть единый народ.

Эксперт прокомментировал ситуацию с насильной украинизацией населения. Мнение Киева по запрету русской культуры является абсолютно русофобским, убежден Юрий Кот. Он оценил преследование языка на Украине в беседе с изданием «Народные Новости».

«Это попытка расколоть единый русский народ, пытаясь переформатировать сознание русских людей, живущих на окраине — нынешней территории Украины, в антирусских с одной единственной целью — устроить "грандиозную" войну», — подчеркнул журналист.

Официальный Киев сосредоточен на зачистке российских территорий. Само руководство Украины не может воевать с Москвой, поэтому будет растить свое молодое поколение в атмосфере ненависти к русским, добавил собеседник издания.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов спровоцировал языковой скандал в стране. Он не стал отвечать на вопрос журналиста, озвученный на русском.

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украина кот русский язык
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