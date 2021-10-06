Сенат Бразилии утвердил создание мемориала погибшим от коронавируса

Бразилиа, 6 октября. Сенат Бразилии одобрил проект по созданию мемориала в память жертвам COVID-19. Об этом сообщает правительство страны. Памятник будет расположен рядом со зданием Национального конгресса в столице государства.

O Senado aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de resolução de autoria do relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros (MDB-AL), que prevê a construção de um memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus no Brasil. Saiba mais: https://t.co/JYZYIQFnEo pic.twitter.com/yfvrmG8kX0 — Rádio Senado (@RadioSenado) October 6, 2021

Инициатива была представлена членом парламентского комитета по расследованиям, сенатором Ренаном Калейрусом. Целью мемориала является распространение информации о смертности от коронавируса среди населения и дань памяти погибшим от заболевания.Памятник будет включать в себя 27 надгробий, которые представляют собой все административно-территориальные единицы Бразилии.

Южноамериканская страна является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств. С начала пандемии здесь было зафиксировано более 598 тысяч летальных исходов от коронавируса. Бразилия занимает второе место в мире по уровню смертности.