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Сенат Бразилии утвердил создание мемориала погибшим от коронавируса
Весь мир
Сенат Бразилии утвердил создание мемориала погибшим от коронавируса
Global Look Press  /  Lincon Zarbietti / dpa

Бразилиа, 6 октября. Сенат Бразилии одобрил проект по созданию мемориала в память жертвам COVID-19. Об этом сообщает правительство страны. Памятник будет расположен рядом со зданием Национального конгресса в столице государства.

Инициатива была представлена членом парламентского комитета по расследованиям, сенатором Ренаном Калейрусом. Целью мемориала является распространение информации о смертности от коронавируса среди населения и дань памяти погибшим от заболевания.Памятник будет включать в себя 27 надгробий, которые представляют собой все административно-территориальные единицы Бразилии.

Южноамериканская страна является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств. С начала пандемии здесь было зафиксировано более 598 тысяч летальных исходов от коронавируса. Бразилия занимает второе место в мире по уровню смертности.

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бразилия смертность covid-19
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