Сенат Бразилии утвердил создание мемориала погибшим от коронавируса

Бразилиа, 6 октября. Сенат Бразилии одобрил проект по созданию мемориала в память жертвам COVID-19. Об этом сообщает правительство страны. Памятник будет расположен рядом со зданием Национального конгресса в столице государства.

O Senado aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de resolução de autoria do relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros (MDB-AL), que prevê a construção de um memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus no Brasil. Saiba mais: https://t.co/JYZYIQFnEo pic.twitter.com/yfvrmG8kX0