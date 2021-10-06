Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 22:11
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
22:06
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
21:59
Весь мир
Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР
21:53
Весь мир
Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства
21:53
Общество
Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября
21:49
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР призвал Совбез ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:45
Весь мир
Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции
21:36
Политика
Киев обозначил ряд условий для проведения переговоров Зеленского с Путиным
21:32
Общество
Не дойти до стадии пожара: как сегодня в России заботятся о здоровье детей и подростков
Все новости

Уровень крупнейшей реки Парагвая упал до исторического минимума

  /   Обновлено: 06 октября 2021 21:01
Весь мир
Уровень крупнейшей реки Парагвая упал до исторического минимума
Global Look Press\Keystone Press Agency  /  © Luis Lima Jr

Асунсьон, 6 октября. Уровень реки Парагвай продолжает оставаться на рекордно низком уровне в –0,73 см, несмотря на недавно выпавшие дожди. Об этом сообщает Управление по метеорологии и гидрологии страны.

4 октября уровень реки повысился на –0,71 см, однако за последние 24 часа он вновь упал до –0,73 см — самого низкого уровня с 1904 года. По информации властей Парагвая, недавних осадков было недостаточно для восстановления прежнего состояния.

Управление по метеорологии и гидрологии прогнозирует, что в январе 2022 года объем воды может увеличиться благодаря обильным дождям. По информации Центра владельцев речных и морских судов (Cafym), движение судов сильно пострадало по причине критически низкого уровня рек Парагвай и Парана.

«Обмеление рек существенным образом повлияло на все аспекты жизни, особенно экономику. Это вызвано засухой», — заявил глава Службы гидрологических прогнозов Макс Пастен.

Сокращение объема воды в Парагвае продолжается на протяжении последнего года. 25 октября 2020 был зарегистрирован рекордно низкий уровень в –0,54 см, однако 23 сентября данный показатель сократился еще больше.

Бразилия и Парагвай переживают худший водный и энергетический кризис за последние 100 лет из-за исторической засухи, усилившейся по причине глобального потепления. Кроме Парагвая, от обмеления пострадала вторая крупнейшая река Южной Америки — Парана. По словам специалистов, уровень воды в реке является минимальным с 1944 года.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Уровень крупнейшей реки Парагвая упал до исторического минимума
река засуха парагвай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru