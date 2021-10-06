Уровень крупнейшей реки Парагвая упал до исторического минимума

Асунсьон, 6 октября. Уровень реки Парагвай продолжает оставаться на рекордно низком уровне в –0,73 см, несмотря на недавно выпавшие дожди. Об этом сообщает Управление по метеорологии и гидрологии страны.

4 октября уровень реки повысился на –0,71 см, однако за последние 24 часа он вновь упал до –0,73 см — самого низкого уровня с 1904 года. По информации властей Парагвая, недавних осадков было недостаточно для восстановления прежнего состояния.

Nivel del Río Paraguay en Puerto Asunción:

-0.73 m. -02 cm. ... 05/10/2021



Alcanza nuevamente el registro mínimo de este año. pic.twitter.com/xdVIwbfVHJ — Luis Maria Jara (@lumajava) October 5, 2021

Управление по метеорологии и гидрологии прогнозирует, что в январе 2022 года объем воды может увеличиться благодаря обильным дождям. По информации Центра владельцев речных и морских судов (Cafym), движение судов сильно пострадало по причине критически низкого уровня рек Парагвай и Парана.

«Обмеление рек существенным образом повлияло на все аспекты жизни, особенно экономику. Это вызвано засухой», — заявил глава Службы гидрологических прогнозов Макс Пастен.

Сокращение объема воды в Парагвае продолжается на протяжении последнего года. 25 октября 2020 был зарегистрирован рекордно низкий уровень в –0,54 см, однако 23 сентября данный показатель сократился еще больше.

Más bajo que nunca. El río paraguay sigue rompiendo récords de bajante. En Asunción llegó a -0.73 m, complicando aun más el transporte, la pesca y la economía en general. pic.twitter.com/vYWW3hI8yK — José (@JOSEESCAURIZA) October 1, 2021

Бразилия и Парагвай переживают худший водный и энергетический кризис за последние 100 лет из-за исторической засухи, усилившейся по причине глобального потепления. Кроме Парагвая, от обмеления пострадала вторая крупнейшая река Южной Америки — Парана. По словам специалистов, уровень воды в реке является минимальным с 1944 года.