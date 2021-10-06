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Экскаваторщик из Дагестана помогает горожанам перебраться через лужи на дорогах

  /   Обновлено: 06 октября 2021 20:38
Общество
Экскаваторщик из Дагестана помогает горожанам перебраться через лужи на дорогах
pixabay.com

Махачкала, 6 октября. Экскаваторщик из Махачкалы с помощью спецтехники помогает жителям города преодолевать затопленные улицы. В регионе несколько дней не прекращаются дожди.

Неравнодушный водитель экскаватора из столицы Дагестана развозит людей по улицам, которые были размыты в результате обильных осадков. С помощью спецтехники прохожим удается переходить дорогу, а также добираться до ближайших отмелей, которые образовываются среди множества луж.

Кроме того, МЧС Дагестана переведено на усиленный режим работы. В ведомстве сообщают, что уровень воды на дорогах повышается из-за неисправности ливневых канализаций.

Из-за обильных осадков некоторые ливневые стоки и несколько улиц Махачкалы оказались затоплены. Спасатели также помогают жителям переходить подтопленные участки дорог.

В МЧС России сообщили, что сильные дожди размыли автомобильные дороги в Дагестане. Также в регионе появились проблемы с электроснабжением.

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