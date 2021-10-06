Москва, 6 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала прогноз будущему президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала с офшорами.

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси прямо намекает на будущее Зеленского, которое не за горами. Президент Украины поддержал бывшего коллегу и в ответ политик написал письмо из тюрьмы с просьбой о помощи после ареста.

«Саакашвили — это олицетворение его (Зеленского. — Прим. ФАН) будущего. Так и будет. В лучшем случае будет как Саакашвили, а в худшем — как афганцы, падающие с фюзеляжей американских самолетов в Кабуле», — этой фразой Симоньян предрекла незавидное будущее украинского лидера.

По словам главреда RT, подобные люди должны понимать, что работать с США нельзя, ведь они «поматросят и бросят». Симоньян подчеркнула, что Саакашвили как никто другой знает об этом факте, так как убедился в неблагонадежности Вашингтона еще в 2008 году.

Ранее сообщалось, что офшорный скандал, фигурантом которого оказался Зеленский, может сыграть на руку Москве. Ситуация понижает статус президента Украины и делает его «токсичным» для Запада политиком. В конечном счете «Досье Пандоры» наносит удар по выстроенной Зеленским русофобской архитектуре.