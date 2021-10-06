Оппозиция Чили планирует объявить импичмент президенту из-за «Досье Пандоры»

Сантьяго, 6 октября. Оппозиционные депутаты Чили планируют объявить импичмент президенту Себастьяну Пиньере из-за подозрений в коррупции после публикации «Досье Пандоры».

La oposición chilena presentará una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers https://t.co/nItFsnSAkw — Infobae América (@infobaeamerica) October 6, 2021

Глава Социалистической партии Хайме Наранхо заявил, что президент нарушил закон во время сделки по продаже доли рудника Dominga стоимостью 152 миллиона долларов. По его мнению, Пиньера действовал как «бизнесмен, а не как глава страны».

«Все оппозиционные партии согласились выдвинуть конституционное обвинение против президента Себастьяна Пиньеры», — отметил депутат.

В опубликованном международной командой журналистов «Досье Пандоры» говорится, что во время первого президентского срока Пиньеры в 2010 году, он вместе с семьей продал долю рудника за 152 млн. долларов. Часть средств была проведена через Британские Виргинские острова. Платеж был разбит на несколько частей и выплата последней напрямую зависела от того, не объявит ли правительство страны эту территорию заповедной.

Президент отверг все обвинения и возможный конфликт интересов, и отметил, что чилийские СМИ ранее уже обвиняли его в этом, но все было расследовано прокуратурой страны.

«Факты, упомянутые в этом репортаже, не новы, они были публично известны СМИ в 2017 году и, кроме того, были тщательно расследованы прокуратурой и урегулированы судами», — заявил Пиньера.

Ранее также конгресс Бразилии потребовал разъяснения от министра экономики страны Паулу Гедеса его упоминаний в «Досье Пандоры».