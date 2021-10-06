Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 22:11
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
22:06
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
21:59
Весь мир
Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР
21:53
Весь мир
Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства
21:53
Общество
Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября
21:49
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР призвал Совбез ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:45
Весь мир
Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции
21:36
Политика
Киев обозначил ряд условий для проведения переговоров Зеленского с Путиным
21:32
Общество
Не дойти до стадии пожара: как сегодня в России заботятся о здоровье детей и подростков
Все новости

Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»
Общество
Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»
Кадр из фильма «Пальма»

Москва, 6 октября. Семейная драма «Пальма» получит сиквел. Создатели первого фильма Александр Домогаров — младший и Екатерина Мавроматис приступили к работе над продолжением.

«Пальма» — драма, основанная на реальных событиях, которые произошли в 1974-1976 годах во Внуково. Проект завоевал успех в японском прокате и заработал 500 тысяч долларов во время продажи билетов.

По сюжету, девятилетний Павел переехал к отцу после смерти матери. Однажды герой встретил овчарку по кличке Пальма — питомец остался без хозяина, который улетел за границу.

Недавно появилась информация, что создатели фильма Домогаров-младший и сценаристка Мавроматис вернулись к этой истории, чтобы выпустить на экраны сиквел.

Первая картина отметилась звездным актерским составом. Так, в проекте сыграли Ян Цапник, Виктор Добронравов и Владимир Ильин.

Совсем скоро в Сети появится трейлер боевика Resident Evil. Релиз рекламного ролика экранизации запланирован на 7 октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»
кино домогаров пальма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru