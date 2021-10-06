Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»

Москва, 6 октября. Семейная драма «Пальма» получит сиквел. Создатели первого фильма Александр Домогаров — младший и Екатерина Мавроматис приступили к работе над продолжением.

«Пальма» — драма, основанная на реальных событиях, которые произошли в 1974-1976 годах во Внуково. Проект завоевал успех в японском прокате и заработал 500 тысяч долларов во время продажи билетов.

По сюжету, девятилетний Павел переехал к отцу после смерти матери. Однажды герой встретил овчарку по кличке Пальма — питомец остался без хозяина, который улетел за границу.

Недавно появилась информация, что создатели фильма Домогаров-младший и сценаристка Мавроматис вернулись к этой истории, чтобы выпустить на экраны сиквел.

Первая картина отметилась звездным актерским составом. Так, в проекте сыграли Ян Цапник, Виктор Добронравов и Владимир Ильин.

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