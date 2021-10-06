В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов

Салехард, 6 октября. Претенденты на должности глав четырех муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа начали подавать документы на конкурс. Прием заявлений стартовал в Приуральском, Красноселькупском, Ямальском и Губкинском районах.

Конкурсный отбор глав муниципалитетов появился в результате реформы местного самоуправления. Депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали инициативы с мест о преобразовании трех районов. Новая структура подразумевает одного главу и одну администрацию округа. Жителей Пурпе присоединили к Губкинскому району, информирует ИА «Север-Пресс».

Конкурсы в четырех районах приходятся на разные даты. В Губкинском — 2 ноября. В Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районе конкурсы пройдут 2, 1 и 3 ноября, соответственно. Отбор проходит в два этапа. Первый включает рассмотрение документов претендентов на пост главы администрации района. Второй подразумевает индивидуальные собеседования с оценкой профессиональных и личностных качеств кандидатов.

Юрист Дмитрий Погорелый ранее получил мандат депутата Госдумы VIII созыва от ЯНАО. Политик также поделился в соцсетях удостоверением, которое получил по итогам выборов.