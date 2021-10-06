Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 22:11
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
22:06
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
21:59
Весь мир
Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР
21:53
Весь мир
Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства
21:53
Общество
Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября
21:49
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР призвал Совбез ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:45
Весь мир
Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции
21:36
Политика
Киев обозначил ряд условий для проведения переговоров Зеленского с Путиным
21:32
Общество
Не дойти до стадии пожара: как сегодня в России заботятся о здоровье детей и подростков
Все новости

В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов
Политика
В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 6 октября. Претенденты на должности глав четырех муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа начали подавать документы на конкурс. Прием заявлений стартовал в Приуральском, Красноселькупском, Ямальском и Губкинском районах.

Конкурсный отбор глав муниципалитетов появился в результате реформы местного самоуправления. Депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали инициативы с мест о преобразовании трех районов. Новая структура подразумевает одного главу и одну администрацию округа. Жителей Пурпе присоединили к Губкинскому району, информирует ИА «Север-Пресс».

Конкурсы в четырех районах приходятся на разные даты. В Губкинском — 2 ноября. В Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районе конкурсы пройдут 2, 1 и 3 ноября, соответственно. Отбор проходит в два этапа. Первый включает рассмотрение документов претендентов на пост главы администрации района. Второй подразумевает индивидуальные собеседования с оценкой профессиональных и личностных качеств кандидатов.

Юрист Дмитрий Погорелый ранее получил мандат депутата Госдумы VIII созыва от ЯНАО. Политик также поделился в соцсетях удостоверением, которое получил по итогам выборов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов
ямал конкурс самоуправление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru