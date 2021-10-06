Кабул, 6 октября. Афганская энергетическая компания DABS обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) с просьбой выделить 90 млн долларов для погашения неоплаченных счетов поставщикам из Центральной Азии.

Telecom networks out of cash, food prices rising, now #Afghanistan’s state power company has appealed to the UN to pay its power bills before the country goes dark https://t.co/YkrX7wox8p via @bpolitics @EltafN — Rosalind Mathieson (@RosMathieson) October 6, 2021

С тех пор как радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило власть в Афганистане в середине августа, не были оплачены счета за электроэнергию соседним странам, которые обеспечивают около 78% потребностей афганцев в электроэнергии. Это создает еще одну проблему для нового правительства, которое борется с нехваткой наличных средств в экономике во многом из-за того, что США и их союзники заморозили зарубежные резервы южноазиатского государства.

Афганистан выплачивал в общей сложности от 20 до 25 млн долларов в месяц Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Таким образом, за три месяца Кабул задолжал 62 млн долларов за электроэнергию соседним странам, заявил исполняющий обязанности генерального директора DABS Сафиулла Ахмадзай. По его словам, эти государства могут отключить электроснабжение в любой день, когда захотят.

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) officials on Monday said Afghanistan owes $62 million for electricity from neighboring countries.https://t.co/nPSCnZb7SA — Heart of Asia Post (@heartofasiapost) October 5, 2021

Ахмадзай сообщил, что у UNAMA было запрошено около 90 млн долларов, поскольку неоплаченные счета вырастут примерно до 85 млн долларов за неделю. Он отметил, что миссия ООН пока не ответила на обращение.

По сведениями источника ТАСС, наибольшая сумма задолженности приходится на Иран — более 25 млн долларов. Таджикистану и Узбекистану афганская компания должна выплатить 11,2 и 9,9 млн соответственно. Туркмения ожидает погашения задолженности в размере 5,1 млн долларов. Кроме того, у DABS есть обязательства перед местными энергогенерирующими фирмами.

«В случае отказа [выделить 90 млн долларов] компания [DABS] будет вынуждена требовать погасить долги у потребителей электроэнергии, которые не оплатили счета», — пояснил собеседник агентства.

Портал Payk Media сообщил, что DABS уже продает активы своих крупных должников, чтобы закрыть свои долги.

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), the country's power distributor says it is selling the assets of its large debtors to obtain and pay off its debts. #Paykmedia #Afghanistan pic.twitter.com/dRWAIjh47S — Payk Media - Revealing the Truth (@PaykMedia) October 6, 2021

В настоящее время в Кабуле или где-либо еще в Афганистане нет значительных отключений электроэнергии. При этом только 38% из 38 миллионов жителей страны имеют доступ к электричеству.

Правительство талибов намерено оплатить счета за электроэнергию и призвало соседние страны не прекращать поставки, сообщил представитель радикального движения Билал Карими агентству Bloomberg.

«У нас с ними хорошие отношения, и мы ожидаем, что они не перестанут предоставлять нам энергию», — добавил он.

В свою очередь Таджикистан и Узбекистан уже заявили, что не станут останавливать подачу электричества в зимний период, несмотря на существующие задолженности.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

После захвата власти «Талибаном» DABS испытывала сложности при взимании платежей с потребителей из-за ситуации в области безопасности и критических экономических условий.

Впрочем, перебои с электроснабжением — обычное явление в Афганистане, даже когда у власти находилось правительство, поддерживаемое США. Талибы частично несут ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку ранее они атаковали опоры ЛЭП, вызвав отключения электроэнергии в столице.

Афганистану ежегодно требуется около 1 600 мВт электроэнергии. Согласно заявлению Ахмадзая, внутренние источники энергии страны, которые включают гидроэлектростанции, солнечные батареи и ископаемое топливо, удовлетворяют около 22% потребностей южноазиатского государства.

Kabul could soon plunge into darkness as the Taliban fail to pay $90 million in electricity bills to Central Asian nations and collection from customers is paralysed. My latest on the crisis in Afghanistan with ⁦@SaeedShah⁩ in @WSJ https://t.co/bwYgJ6Q7Il — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 3, 2021

Обстановка в Афганистане

Прошло около семи недель с тех пор, как талибы взяли Афганистан под свой контроль. Более 18 миллионов человек — почти половина населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, в то время как каждый третий афганец голодает. Десять миллионов из тех, кто остро нуждается в помощи, это дети — два миллиона из них страдают от недоедания.

В стране закрылось около 2 000 медицинских клиник, почти все они находились в ведении НКО. Страна также переживает сильную засуху, которая оказывает большое влияние на производство продовольствия. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца предупреждает о серьезном гуманитарном кризисе.

Кроме того, никуда не делась пандемия коронавируса. Афганистан уже пережил три волны COVID-19. В связи с ростом числа новых инфекций среди перемещенных лиц и низким уровнем вакцинации — в настоящее время вакцинировано всего 5% населения — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что четвертая волна неизбежна.

18 million people in #Afghanistan require humanitarian assistance. 10 million of these are children.



Droughts, COVID, & the collapse of the economy are just some of the factors contributing to this humanitarian crisis.https://t.co/hVaoqALPYN — MedGlobal (@MedGlobalOrg) October 1, 2021

Всемирный банк предупредил, что 7 из 10 афганцев скоро будут жить за чертой бедности (1,9 доллара США в день), а 47% населения уже пытается выжить менее чем на 1 доллар в день. В условиях краха банковских систем некоторые люди уже продают свое имущество.

1 Организация запрещена на территории РФ.