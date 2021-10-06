Жена Саакашвили назвала неожиданным признание мужа об отношениях с украинкой

Тбилиси, 6 октября. Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс прокомментировала видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили представил свою возлюбленную — депутата Рады Елизавету Ясько.

Запись, которая появилась в Сети 1 октября, застала врасплох не только супругу Саакашвили, но и их друзей с соратниками. Все они сразу начали задавать вопросы о личной жизни. Пришлось раскрыть неожиданную правду.

«Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой», — сказала она.

Вместе с тем Руловс добавила, что пытается сохранять спокойствие, несмотря на эмоциональный фон. Даже после такого поворота событий она продолжит бороться за освобождение супруга из тюрьмы.

«Михаил Саакашвили – политический заключенный, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что грузинские правоохранители задержали Михаила Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Политика поместили под стражу в соседнем от столицы городе Рустави. Из тюрьмы политик написал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем он попросил как можно чаще освещать его якобы незаконное задержание.