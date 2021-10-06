Карпин на полиграфе ответил на вопрос о необходимости Дзюбы в сборной

Москва, 6 октября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин в передаче на YouTube-канале «Коммент.Шоу» ответил на полиграфе, разочаровал ли его отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

В Сети появилось видео, анонсирующее большое интервью российского специалиста футбольным комментаторам. Тренер ответит на все вопросы 13 октября, сразу после матчей квалификационного турнира ЧМ-2022.

На вопрос, нужен ли в сборной России Дзюба, специалист дал утвердительный ответ.

«Вы расстроены, что он не приедет?» — последовал уточняющий вопрос.

«Нет», — категорически сказал Карпин.

Как сообщала «Вечерняя Москва», ранее Карпин заявил, что не собирается заставлять Дзюбу выступать за национальную команду. Сборная 8 октября в Казани примет сборную Словакии, а 11 октября на выезде сыграет с командой Словении. После шести туров отборочного турнира россияне идут вторыми в своей группе, уступая хорватам по дополнительным показателям.

Нападающий сине-бело-голубых Дзюба отказался выступать за сборную России в октябрьских матчах. По его словам, минувший сезон получился очень сложным и долгим. Он отметил, что не готов физически на 100%.