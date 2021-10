Трейлер новой экранизации Resident Evil появится в Сети 7 октября

Лос-Анджелес, 6 октября. Кинокомпания Sony Pictures объявила дату выхода первого полноценного трейлера новой экранизации популярной видеоигры Resident Evil. Премьера запланирована на 7 октября.

Фильм получил название Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Кроме анонса, компания представила первый тизер предстоящего зомби-блокбастера. В видео, которое транслируется со специально созданными помехами, появляется зомби-пес и подопытная секретной лаборатории Лиза Тревор.

