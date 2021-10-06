Трейлер новой экранизации Resident Evil появится в Сети 7 октября

Лос-Анджелес, 6 октября. Кинокомпания Sony Pictures объявила дату выхода первого полноценного трейлера новой экранизации популярной видеоигры Resident Evil. Премьера запланирована на 7 октября.

Фильм получил название Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Кроме анонса, компания представила первый тизер предстоящего зомби-блокбастера. В видео, которое транслируется со специально созданными помехами, появляется зомби-пес и подопытная секретной лаборатории Лиза Тревор.

???? 24 hours until we get to Raccoon City… ????‍♂️????‍♀️@ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/SpL8ZQUTVL — Sony Pictures (@SonyPictures) October 6, 2021

Фильм, мировая премьера которого запланирована на 24 ноября, адаптирует первые две части культовой игры. Режиссером проекта выступил Йоханнес Робертс, известный по триллеру «Синяя бездна». Он пообещал поклонникам, что в новой экранизации Resident Evil он вернется к истокам хоррора, отказавшись от экшена, привнесенного в «Обители зла» с Миллой Йовович. «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» расскажет о событиях двух первых игр, которые происходили в 1998 году.

Ранее стало известно о еще одном проекте по видеоигре Resident Evil. Стриминговый сервис Netflix выпустил анимационный мини-сериал Resident Evil: Infinite Darkness.