Участники конференции «Патриота» обсудили особенности выбора хорошего психолога в России

Санкт-Петербург, 6 октября. Пресс-конференция на тему психического здоровья россиян прошла в студии Медиагруппы «Патриот». Эксперты, в частности, подняли вопрос о том, как выбрать хорошего специалиста и не попасться «псевдопрофессионалам».

Всемирный день психического здоровья отмечается в России 10 октября. Глава РФ Владимир Путин поддержал проект «Навигаторы детства», при помощи которого в каждом образовательном учреждении в стране может появиться советник директора по воспитанию. Этот и другие вопросы обсудили в студии «Патриота».

Спикерами пресс-конференции стали практикующий психолог, гештальт-терапевт Анна Кузьменко. Директор петербургского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Павел Горюнов, а также руководитель Центра урегулирования конфликтов Михаил Бриль.

На мероприятии у экспертов спросили, как отличить настоящего специалиста от аферистов, пытающихся нажиться на псевдомощи людям. Павел Горюнов ответил, что при выборе психолога нужно смотреть на диплом о высшем образовании и на опыт работы.

Анна Кузьменко посоветовала россиянам спросить врачей о дополнительном и основном образовании, если выбирать психолога не в государственной сфере, а в частной.

«У практикующего психолога обязательно постоянно присутствует повышение квалификации по разным темам, плюс супервизии, плюс супервизионные и интервизионные группы, личная терапия и так далее, то есть это очень большой спектр всего, что делает человек», — подчеркнула Кузьменко.

Также на пресс-конференции рассказали, как прогнать осеннюю хандру и вернуть позитивный настрой жизни. Запись прямого эфира можно посмотреть здесь.