Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 20:39
20:38
Общество
Экскаваторщик из Дагестана помогает горожанам перебраться через лужи на дорогах
20:38
Весь мир
Оппозиция Чили планирует объявить импичмент президенту из-за «Досье Пандоры»
20:36
Экономика
Новые санкции и рост цен на топливо: экономисты рассказали, что может ударить по рублю
20:35
Общество
Культуролог Пархоменко признался в любви к «анимации для взрослых»
20:34
Политика
Симоньян предрекла Зеленскому судьбу Саакашвили
20:32
Происшествия
Житель Дагестана попытался шантажировать взрывами владельцев торговых центров
20:32
Общество
Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»
20:31
Политика
В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов
20:30
Общество
Ростовчанка потребует от городской больницы миллион рублей за смерть мужа
20:26
Весь мир
Россия и Сирия договорились о расширении сотрудничества в области культуры и кино
Все новости

Польша направит военные вертолеты для патрулирования границы с Белоруссией
Армия
Польша направит военные вертолеты для патрулирования границы с Белоруссией
Пресс-служба ЗВО

Варшава, 6 октября. Военные вертолеты Вооруженных сил Польши будут подключены к патрулированию государственной границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, обеспечение надежности белорусского участка границы остается важнейшей задачей для пограничников, в поддержку которым выделено порядка 3000 солдат сухопутных войск.

«В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы», — заявил Блащак.

Отмечается, что с начала августа в Польшу с территории Белоруссии пытались нелегально попасть около 14 000 мигрантов. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. При этом сообщается, что Варшава попыталась обвинить в миграционном кризисе российские власти. Также телеканал RT передает, что Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Польша направит военные вертолеты для патрулирования границы с Белоруссией
белоруссия польша граница блащак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru