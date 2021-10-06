Польша направит военные вертолеты для патрулирования границы с Белоруссией

Варшава, 6 октября. Военные вертолеты Вооруженных сил Польши будут подключены к патрулированию государственной границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, обеспечение надежности белорусского участка границы остается важнейшей задачей для пограничников, в поддержку которым выделено порядка 3000 солдат сухопутных войск.

«В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы», — заявил Блащак.

Отмечается, что с начала августа в Польшу с территории Белоруссии пытались нелегально попасть около 14 000 мигрантов. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. При этом сообщается, что Варшава попыталась обвинить в миграционном кризисе российские власти. Также телеканал RT передает, что Турция поможет Польше в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии.