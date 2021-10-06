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Правозащитники обвинили ООН в замалчивании нарушений прав человека в Йемене
Весь мир
Правозащитники обвинили ООН в замалчивании нарушений прав человека в Йемене
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed / Xinhua

Аден, 6 октября. Правозащитники из Южного Йемена обвинили ООН в игнорировании фактов нарушения прав человека в районах, подконтрольных официальному правительству и силам арабской коалиции.

Персональный «удар» неправительственная правозащитная организация Frontline нанесла экс-посланнику международной организации Мартину Гриффитсу. Он обвиняется во фрагментарном подходе к конфликту и следовании стратегии «политика превыше человечности», что привело к полному провалу мирного процесса.

«Правительство Йемена применяет насилие против своих граждан в [провинции] Шабва, включая целенаправленные убийства с помощью агентов из экстремистских и террористических групп», — заявил правозащитник Наср Обейд.

Выступая на 48-й сессии Совета ООН в Женеве, Обейд сказал, что граждане Йемена, которые некогда боролись вместе с правительственными силами и арабской коалицией против «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), теперь сами стали жертвами репрессий. По данным Frontline, с момента перехода Шабвы под контроль Адена (резиденции официального правительства) в провинции зарегистрированы свыше 55 казней и 600 произвольных арестов, однако в международных отчетах об этом ничего не говорится.

По словам правозащитника, для подобных акций привлекаются члены ультрарелигиозной исламистской партии «Аль-Ислах», йеменского филиала «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) и «других групп, придерживающихся жесткой линии». Правительство использует вооруженные группировки против племенных вождей, самих правозащитников и политических оппонентов в рамках подавления инакомыслия.

«Эти экстремисты пришли с севера страны и из Мариба. Южные племена все время боролись с ними, но они (экстремисты — прим. ред.) совершают чудовищные преступления, чтобы наказать всех, кто отказывается сотрудничать», — сообщил Обейд.

Вооруженный конфликт на территории Йемена продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы восстали из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку, так как суннитские правительства проводили дискриминационную политику в отношении шиитов на протяжении десятилетий.

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в Йемене. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт.

В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», что затянуло конфликт по сей день. В настоящий момент активное участие в войне принимают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

За семь лет войны коалиция обвинялась во множестве военных преступлений, включая нанесение ударов по местам скопления гражданского населения и использование запрещенного оружияуничтожение посевов и сельскохозяйственных объектов. При этом самый сокрушительный удар по йеменскому населению нанесла сухопутная, морская и воздушная блокада, в результате чего на территорию «Ансар Аллах» прекратилось поступление медикаментов, топлива, продовольствия.

Учитывая традиционную зависимость Йемена от импорта, блокада предсказуемо привела к массовому голоду и эпидемиям. На текущий момент погибло свыше четверти миллионов йеменцев (включая боевые потери), миллионы покинули ее пределы, а оставшиеся 20 миллионов испытывают хроническую нехватку воды и пищи. Система коммунального хозяйства в стране уничтожена, что связано с отсутствием технической поддержки объектов жизнеобеспечения и нехваткой топлива для электростанций.

Нефтеносная провинция Шабва стала ареной ожесточенных боев на ранних стадиях вооруженного противостояния, и к 2017 году хуситы были почти вытеснены из нее, однако им на «смену» пришла «Аль-Каида».

Необходимо отметить: в отчете ООН от сентября 2021 года сообщается, что официальные правительства Йемена, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Южного переходного совета (марионеточного формирования ОАЭ), а также «Ансар Аллах», называемый «властью де-факто», несут ответственность за нарушения прав человека. Лица из состава каждой представленной стороны «совершили действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», признают в международной организации.

При этом один из авторов отчета — Арди Имсейс — констатирует, что коалиция отказывается предоставить правозащитникам доступ на подконтрольную ей территорию.

«Только хуситы согласились на наши визиты, однако мы не сможем поехать, если Саудовская Аравия и правительство Йемена не позволят нам сделать это», — отметил эксперт ООН.

В настоящий момент основные столкновения происходят в центральной нефтеносной провинции Мариб. Это своеобразный стратегический перекресток, контроль над которым открывает доступ для военного продвижения по всем четырем направлениям.

Правозащитники возмутились замалчиванием фактов нарушения прав человека в южном Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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