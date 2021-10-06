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Неизвестные атаковали систему Великой рукотворной реки в районе Бани Валида

Весь мир
Неизвестные атаковали систему Великой рукотворной реки в районе Бани Валида
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 6 октября. Управление Великой рукотворной реки сообщило об атаке на систему, снабжающую водой ливийские города. Неизвестные повредили трубы к северу от Бани Валида, чтобы незаконно подключиться к сети.

Рабочие снизили давление воды и приступили к ремонту поврежденного участка. МВД заявило, что обезопасит район от нападений.

В конце августа северо-западные города североафриканской страны охватил кризис подачи воды. Управление Великой рукотворной реки перекрыло систему, опасаясь, что группировки подорвут объекты инфраструктуры. Менее чем через неделю ситуация стабилизировалась и водоснабжение восстановили.

Миссия ООН по поддержке в Ливии поприветствовала разрешение жизненно важного вопроса и отметила усилия Совместного военного комитета «5+5». Ранее международная организация осудила использование воды в качестве инструмента для шантажа.  

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ливия
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