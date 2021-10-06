Неизвестные атаковали систему Великой рукотворной реки в районе Бани Валида

Триполи, 6 октября. Управление Великой рукотворной реки сообщило об атаке на систему, снабжающую водой ливийские города. Неизвестные повредили трубы к северу от Бани Валида, чтобы незаконно подключиться к сети.

Рабочие снизили давление воды и приступили к ремонту поврежденного участка. МВД заявило, что обезопасит район от нападений.

اعتداء آخر على منظومة النهر الصناعي؛ تسريب بإحدى غرف صمامات النهر الصناعي شمال #بني_وليد



ترددنا بتقنية الـHD على نايلسات 11137 عمودي

معدل الترميز: 27500 #ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/sX8fTV6Zsd — 218NEWS (@218news) October 6, 2021

В конце августа северо-западные города североафриканской страны охватил кризис подачи воды. Управление Великой рукотворной реки перекрыло систему, опасаясь, что группировки подорвут объекты инфраструктуры. Менее чем через неделю ситуация стабилизировалась и водоснабжение восстановили.

Миссия ООН по поддержке в Ливии поприветствовала разрешение жизненно важного вопроса и отметила усилия Совместного военного комитета «5+5». Ранее международная организация осудила использование воды в качестве инструмента для шантажа.