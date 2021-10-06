Планшет Nokia T20 поступил в продажу на российском рынке

Москва, 6 октября. Компания Nokia сообщила о выходе на рынок планшета T20 на платформе Android 11. Модель представлена в бюджетном ценовом сегменте.

Первый за долгое время планшет Nokia отличается не только низкой ценой, но и характеристиками. Так, дисплей гаджета составил 10,4 дюйма в разрешении 2K. Устройство также имеет в комплекте защитное стекло и фирменный чехол Rugged Flip Cover.

The new #NokiaT20 - find new ways to work, learn and play, with a tablet designed to last. pic.twitter.com/7ZrgnRfT0u — Nokia Mobile (@NokiaMobile) October 6, 2021

Планшет оснащен процессором Unisoc T610 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Время активного использования достигает десять часов при условии просмотра видеороликов. Гаджет уже доступен на российском технорынке — он поступил в продажу в двух комплектациях. Так, пользователи смогут выбрать возможность поддержки 4G и LTE и без нее. Вес устройства составит 470 грамм. Кроме того, планшет защищен от влаги и пыли.

Этим летом Nokia представила на рынке смартфоны C30. Бюджетная модель отметилась рекордным временем работы в автономном режиме.