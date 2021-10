Планшет Nokia T20 поступил в продажу на российском рынке

Москва, 6 октября. Компания Nokia сообщила о выходе на рынок планшета T20 на платформе Android 11. Модель представлена в бюджетном ценовом сегменте.

Первый за долгое время планшет Nokia отличается не только низкой ценой, но и характеристиками. Так, дисплей гаджета составил 10,4 дюйма в разрешении 2K. Устройство также имеет в комплекте защитное стекло и фирменный чехол Rugged Flip Cover.

The new #NokiaT20 - find new ways to work, learn and play, with a tablet designed to last. pic.twitter.com/7ZrgnRfT0u