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Планшет Nokia T20 поступил в продажу на российском рынке

  /   Обновлено: 06 октября 2021 20:05
Технологии
Планшет Nokia T20 поступил в продажу на российском рынке
pixabay.com

Москва, 6 октября. Компания Nokia сообщила о выходе на рынок планшета T20 на платформе Android 11. Модель представлена в бюджетном ценовом сегменте.

Первый за долгое время планшет Nokia отличается не только низкой ценой, но и характеристиками. Так, дисплей гаджета составил 10,4 дюйма в разрешении 2K. Устройство также имеет в комплекте защитное стекло и фирменный чехол Rugged Flip Cover.

Планшет оснащен процессором Unisoc T610 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Время активного использования достигает десять часов при условии просмотра видеороликов. Гаджет уже доступен на российском технорынке — он поступил в продажу в двух комплектациях. Так, пользователи смогут выбрать возможность поддержки 4G и LTE и без нее. Вес устройства составит 470 грамм. Кроме того, планшет защищен от влаги и пыли.

Этим летом Nokia представила на рынке смартфоны C30. Бюджетная модель отметилась рекордным временем работы в автономном режиме.

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