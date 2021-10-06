Sohu: попытка ударить по Калининграду обернется для США неприятным сюрпризом

Пекин, 6 октября. Россия неприятно удивила Соединенные Штаты, провернув ловкий маневр с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер» в калининградской области. Об этом сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале указывают, что Калининград остается бельмом на глазу западных военных из-за своего крайне выгодного географического положения. Как передает «ПолитРоссия», США и их союзники по НАТО заметно увеличили свою военную активность вблизи западных рубежей РФ и даже смоделировали атаку на российский регион.

Однако столь наглые действия не остались без ответа России, отмечают эксперты. По их словам, Вооруженные силы РФ осуществили маневр, который привел в ужас США.

«Помимо отправки Су-27 и других истребителей для перехвата и уничтожения самолетов противника, Западный военный округ РФ подготовил еще один "подарок" для НАТО. Российские военные развернули в районе Калининграда тактические ракетные комплексы "Искандер"», — сообщили в Sohu.

Журналисты отметили, что эти ОТРК предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов вражеской инфраструктуры на расстоянии до 500 км. Теперь попытка американцев ударить по Калининградской области закончится для США настоящим сюрпризом, заключили эксперты.

Ранее аналитики из NetEasе сообщали, что попытка захватить Калининград обернется для Польши кошмаром. Также в области прошли учения с использованием комплексов «Искандер-М», передает RT.