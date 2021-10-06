Прохор Шаляпин намеренно ввел поклонников в заблуждение информацией о возрасте жены

Москва, 6 октября. Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин впервые назвал реальный возраст своей покойной жены предпринимательницы Татьяны Клаудии Девис. Семейный секрет артист раскрыл на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Супруга артиста умерла вскоре после вступления в официальный брак. Практически весь медовый месяц канадская предпринимательница провела в больнице, находясь под наблюдением врачей. Оставшийся вдовцом Шаляпин впервые решился на откровенный разговор перед камерами. Оказалось, что между супругами разница в возрасте не пять лет, как говорилось ранее, а все девять. Артист намеренно ввел поклонников в заблуждение.

«Сейчас можно раскрыть ее возраст. Ей 5 сентября исполнилось 47 лет. У нас разница в возрасте девять лет, можно сказать», — признался артист.

Несмотря на разницу, Шаляпин отметил, что его супруга выглядела намного младше своих лет. Девис уделяла большое внимание омолаживающим процедурам и совершенно не жалела средств на косметологов. Кроме того, музыкант признался, что популярностью его жена обязана именно ему, поскольку до этого она «не светилась» в СМИ.

Продюсер телешоу Феликс Абрамян отметил, что Шаляпин с трудом согласился на участие в записи эфира. Он никогда не видел музыканта настолько разбитым, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» музыкант показал последнюю переписку с предпринимательницей. Выяснилось, что в своем заболевании она винила лишь супруга.