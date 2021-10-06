В Санкт-Петербурге приземлился борт с эвакуированными из Афганистана журналистами

Санкт-Петербург, 6 октября. Российские журналисты, вылетевшие сегодня днем из Кабула, приземлись в аэропорту Северной столицы. Наши соотечественники месяц не могли покинуть территорию Афганистана из-за перебоев в работе международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Решить проблему с перелетом удалось при участии президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Сегодня началась его рабочая поездка в Афганистан, связанная с открытием филиала ФЗНЦ.

В ее рамках социолог помог с организацией возвращения журналистов, в числе которых и специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский. В комментарии ФАН лидер фонда отметил, что представителям отечественных СМИ пришлось работать в Кабуле в весьма нелегких условиях. У военкора ФАН начались проблемы со здоровьем, и из аэропорта его забрала скорая помощь.

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Михаил Алаеддин, руководитель бюро РИА Новости в Сирии и Ливане, опубликовал в своем Telegram-канале видео с борта самолета, вылетевшего в Петербург — по его мнению, с высоты птичьего полета Кабул прекрасен.

Борт благополучно приземлился в Северной столице. Всего в Санкт-Петербург вернулись около десяти человек. Социолог Максим Шугалей остался в Афганистане, чтобы продолжить подготовку к открытию представительства ФЗНЦ.