ВС РФ продемонстрировали пакистанским военным «Умный дом» на учениях «Дружба–2021»

Краснодар, 6 октября. Российские военнослужащие во время учений «Дружба–2021» продемонстрировали пакистанским коллегам «Умный дом», сообщили в Южном военном округе.

Smart House предназначен для практического обучения спецподразделений. Там предусмотрены различные варианты минирования объектов в жилом доме, объяснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный. В Сети появился видеоролик с места событий.

В «Умном доме» заминированы абсолютно все объекты. В случае, если военнослужащий активировал ловушку, прежде чем обезвредить ее, происходит имитация взрыва и включается сирена.

Совместные учения России и Пакистана проходят на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Маневры продолжатся до 9 октября.

Ранее спецназ Южного военного округа в ходе совместных с пакистанскими военными учений «Дружба–2021» уничтожил командный пункт «боевиков». Маневры проводились в условиях горно-лесистой местности.