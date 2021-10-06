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В Иране назначен новый глава Центробанка
Весь мир
В Иране назначен новый глава Центробанка
wikipedia.org  /  GTVM92 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 6 октября. Правительство Ирана назначило Али Салехабади главой Центрального банка республики. Об этом заявил министр экономики и финансов Эъсан Хандузи.

«Сегодняшним голосованием кабинета министров Али Салехабади назначен председателем Центрального банка», — сообщил министр экономики и финансов Ирана Хандузи.

Чиновник объявил, что в обязанности председателя главного финансового регулятора страны входит поддержание покупательной стоимости иранской валюты, а также сдерживание инфляции.

Официальный Тегеран находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Причиной для этого стала ядерная программа Ирана. Давление Вашингтона усугубило экономический кризис в стране. Инфляция превысила 50%, а иранский риал потерял более 75% своей цены.

«Роль Центрального банка в сохранении стоимости национальной валюты и контроле над инфляцией очень важна», — сказал президент Ирана Эбрахим Раиси после назначения нового главы Центробанка.

Сам Салехабади уже обозначил ключевые приоритеты своей работы. Он планирует направить ресурсы банковской системы в промышленность и науку.

«В ситуации, когда стране нужен ненефтяной экспорт, нашими приоритетами станут инфраструктурные вопросы, а также производственный сектор и наукоемкие сектора экономики. Это поможет стабилизировать экономику», — заявил новый глава ЦБ.

По его словам, особое внимание необходимо уделить производству отечественных товаров. На этом будет акцентирована валютная политика.

Али Салехабади является кандидатом наук по финансовому менеджменту Тегеранского университета. В 2005 году он был назначен руководителем Тегеранской биржевой брокерской организации.

Спустя год, в июне 2006-го, нынешний председатель иранского Центробанка был избран председателем Фондовой биржи и организации по ценным бумагам. На этой должности Салехабади проработал около десяти лет.

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