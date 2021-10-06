В Иране назначен новый глава Центробанка

Тегеран, 6 октября. Правительство Ирана назначило Али Салехабади главой Центрального банка республики. Об этом заявил министр экономики и финансов Эъсан Хандузи.

«Сегодняшним голосованием кабинета министров Али Салехабади назначен председателем Центрального банка», — сообщил министр экономики и финансов Ирана Хандузи.

Чиновник объявил, что в обязанности председателя главного финансового регулятора страны входит поддержание покупательной стоимости иранской валюты, а также сдерживание инфляции.

Ali Salehabadi is the new governor of Iran’s central bank. Appointed as one of Raisi’s “revolutionary experts,” he boasts a fascinating combination of conservative credentials and managerial experience. For Iran’s economy, everything rides on his success.https://t.co/yOnc0LYiPu — Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) October 6, 2021

Официальный Тегеран находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Причиной для этого стала ядерная программа Ирана. Давление Вашингтона усугубило экономический кризис в стране. Инфляция превысила 50%, а иранский риал потерял более 75% своей цены.

«Роль Центрального банка в сохранении стоимости национальной валюты и контроле над инфляцией очень важна», — сказал президент Ирана Эбрахим Раиси после назначения нового главы Центробанка.

In quest for its nuclear program, Iran's rulers seem willing to risk popular unrest over economic decline caused by western sanctions. https://t.co/dG7RD4CG37 — Dan Yurman (@djysrv) October 6, 2021

Сам Салехабади уже обозначил ключевые приоритеты своей работы. Он планирует направить ресурсы банковской системы в промышленность и науку.

«В ситуации, когда стране нужен ненефтяной экспорт, нашими приоритетами станут инфраструктурные вопросы, а также производственный сектор и наукоемкие сектора экономики. Это поможет стабилизировать экономику», — заявил новый глава ЦБ.

По его словам, особое внимание необходимо уделить производству отечественных товаров. На этом будет акцентирована валютная политика.

Али Салехабади является кандидатом наук по финансовому менеджменту Тегеранского университета. В 2005 году он был назначен руководителем Тегеранской биржевой брокерской организации.

Спустя год, в июне 2006-го, нынешний председатель иранского Центробанка был избран председателем Фондовой биржи и организации по ценным бумагам. На этой должности Салехабади проработал около десяти лет.