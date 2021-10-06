Барецкий приглашает Панина на роль авторитета Ноги в своем фильме «Жмурки-2»

Фильм Алексея Балабанова «Жмурки», вышедший на экраны кинотеатров в 2005 году, может получить долгожданное продолжение. О том, каким будет смысловое наполнение грядущей картины, ФАН пообщался с ее режиссером и автором книги «Брат-3» Станиславом Барецким.

Напомним, что события оригинальных «Жмурок» происходили в Нижнем Новгороде в 1995 году. Криминальная комедия, снятая в духе ранних работ Гая Ричи и наполненная неповторимым колоритом российской провинции, стала одной из самых запоминающихся работ Балабанова. Главные роли в картине тогда сыграли Алексей Панин и Дмитрий Дюжев.

Барецкий признался, что сценарий фильма-продолжения он писал именно под них, рассчитывая на участие обоих актеров.

«Но Дюжев уже отказался, — поделился печалью режиссер «Жмурок-2». — Так что теперь придется искать известное лицо, подходящее под типаж его персонажа Саймона. Возможно, идеальным станет вариант Артема Дзюбы, чья футбольная карьера, как мне кажется, сейчас не сильно складывается».

Что же касается Алексея Панина, то он, по мнению автора «Брата-3», не должен его подвести.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«С Лешей мы постоянно на связи, — заявил собеседник ФАН. — К тому же сердце подсказывает мне, что он не прочь, так сказать, вспомнить молодость и тряхнуть стариной. В продолжении «Жмурок» ему уготована роль криминального авторитета с кличкой Нога. По сюжету, персонаж Панина уже давно уехал из дома в Москве с видом на Кремль, где его оставили в конце прошлого фильма. Немного поездив по России, он обосновался в подмосковных Мытищах, где как следует развернулся и начал крышевать местный ритуальный бизнес».

Именно там, продолжил Барецкий, главный герой обрел свое второе имя — Нога — принесшее ему славу в криминальном мире по всей России.

«Мы решили обыграть легендарную сцену из «300 спартанцев», когда царь Леонид кричал: «Это Спарта!» — и сталкивал ногой в колодец посла персов, — поделился подробностями режиссер. — Примерно таким же образом персонаж Панина расправлялся с конкурентами или заезжими бандитами, пытавшимися вымогать у него деньги: он ставил их на краю свежевыкопанной могилы и с воплем: «Только Мытищи! Только ультрахардкор!» — пинал их ногой так, что те туда сваливались. Собственно, эта мизансцена и сделала его таким известным. Далее несчастного закапывали, а на следующий день к нему «вторым этажом» уже «официально» подхоранивали другого человека».

Помимо Панина, собеседник ФАН обещает участие в своей картине Виталия Милонова и Никиты Джигурды, чей бой в октагоне в рамках проекта «Наше дело» вдохновил режиссера «Жмурок-2» на несколько новых динамичных сцен.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Это будет самый грязный фильм поколения, — обещает шоумен. — И, помимо вышеназванных мной уважаемых людей, я соберу в нем известных обитателей медийной тусовки вроде Олеси Малибу, режиссера фильмов для взрослых Боба Джека, а также Кирилла Терешина, который «руки-базуки». Все они будут органично вплетены в сюжет и добавят ему изюминку».

Съемки, по словам режиссера «Жмурок-2», будут проходить в обеих российских столицах и в их пригородах, которым в фильме будет отведена роль провинции.

«Сейчас проводим кастинги, набираем съемочную группу, — рассказал о текущем состоянии производства картины Барецкий. — А прямо сейчас я ищу помещение, где мы сможем провести пресс-конференцию — объявим о дате выхода фильма».

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