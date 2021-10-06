Navy Times: ВМС США несут убытки из-за коррозии на палубных самолетах F/A-18

Вашингтон, 6 октября. Часть авиапарка самолетов ВМС США F/A-18 не обслуживалась техническими специалистами должным образом, что привело к убыткам из-за коррозии штурмовиков.

В отчете генерального инспектора минобороны США говорится, что в период с 2017 года по 2020 финансовый год американские ВМС потратили более двух миллиардов долларов на борьбу с коррозией, пишет издание Navy Times.

Проверяющими было установлено, что на части палубных самолетов не проводились обязательные работы по борьбе с коррозией. По имеющейся информации, специалисты ВМС и Корпуса морской пехоты США должны инспектировать самолеты раз в 84 дня. В документе также говорилось, что контролирующие проведение работ службы не всегда добросовестно выполняли свои обязанности.

Генеральный инспектор подчеркнул в отчете, что коррозия может снизить уровень боеготовности боевых единиц. Однако в настоящее время, по его словам, невозможно сказать точно, как именно проблемы с коррозией могут отразиться на состоянии парка F/A-18.

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin поставит ВВС США меньшее количество истребителей F-35, чем было запланировано из-за пандемии. Отмечалось также, что Пентагон на этапе испытаний новейших самолетов намеренно скрывал технические проблемы, передает RT.