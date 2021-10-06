Глава Центра урегулирования конфликтов Бриль заявил о необходимости психологов в школах

Санкт-Петербург, 6 октября. Руководитель Центра урегулирования конфликтов Михаил Бриль положительно оценил предложение Российского движения школьников о психологах в образовательных учреждениях.

Темой очередной конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стало психическое здоровье молодых россиян. Приглашенные спикеры ответили на вопросы, касающиеся ментальных заболеваний и их профилактики. Одним из экспертов стал руководитель Центра урегулирования конфликтов Михаил Бриль.

Комментируя идею ввести в школах помощника по воспитательной работе, которую накануне предложил глава государства Владимир Путин, спикер отметил, что, чем больше людей с психологическим образованием будет в учреждениях, тем здоровее будет обстановка. Он напомнил, что сегодня существует норматив по количеству таких работников на число обучающихся, продолжается развитие школьных служб медиации, а во многих школах появляются профессиональные переговорщики.

«Если там появится еще один человек, ответственный за воспитательные функции с психологическим образованием, то, мне кажется, что это хорошо. Это дает больше шансов, что именно в момент, когда проблема еще не приобрела критический облик, ее заметит человек, который предложит конкретный вариант решения. Это позволит избежать стадии пожара», — заявил Бриль

Напомним, 10 октября Россия отметит Всемирный день психического здоровья. Накануне стало известно, что глава России Владимир Путин поддержал проект «Навигаторы детства» от Российского движения школьников. Согласно ему, в каждом российском образовательном учреждении может появиться советник директора по воспитанию.