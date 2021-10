Конгресс Бразилии потребовал разъяснений из-за «Досье Пандоры»

Бразилиа, 6 октября. Палата депутатов Бразилии потребовала у министра экономики и главы Центрального банка разъяснить сведения, опубликованные в «Досье Пандоры». Об этом сообщает агентство Telesur.

Информация из обширного доклада раскрыла финансовую деятельность министра экономики страны Паулу Гедеса и операций, совершенных его офшорными компаниями. Кроме Гедеса, в «Досье Пандоры» упоминается глава Центрального банка Бразилии Роберту Кампус Нету.

Уклонение от уплаты налогов и другие преступления являются основной причиной требования конгресса. Согласно докладу, Паулу Гедес обладает 9 млн долларами в офшоре, расположенном на Виргинских островах.

Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас отметил, что было открыто предварительное расследование против лиц, упомянутых в досье, в связи с подозрениями в уклонении от налогов.

Paulo Guedes e Roberto Campos Neto vão falar em comissão sobre contas no exterior. Senadores querem avaliar eventual conflito de interesses entre a titularidade de recursos no exterior e funções no comando da economia do país. https://t.co/udTtsc5eDZ #PandoraPapers pic.twitter.com/PBXMx1DYBm