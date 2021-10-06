Конгресс Бразилии потребовал разъяснений из-за «Досье Пандоры»

Бразилиа, 6 октября. Палата депутатов Бразилии потребовала у министра экономики и главы Центрального банка разъяснить сведения, опубликованные в «Досье Пандоры». Об этом сообщает агентство Telesur.

Информация из обширного доклада раскрыла финансовую деятельность министра экономики страны Паулу Гедеса и операций, совершенных его офшорными компаниями. Кроме Гедеса, в «Досье Пандоры» упоминается глава Центрального банка Бразилии Роберту Кампус Нету.

«Нет ничего незаконного во владении офшорами, однако мы подчеркиваем недопустимость совершения операций за рубежом руководителями учреждений и денежно-кредитной и экономической политики», — заявил сенатор Рандолф Родригес.

La Comisión de Trabajo, Admin. y Servicio Público de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria del Ministro de Economía, Guedes, para que explique ante el Congreso la información revelada por #PandoraPapers sobre operaciones financieras en su empresa offshore@ConexiontlSUR pic.twitter.com/Pov7rtJxg1 — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) October 5, 2021

Уклонение от уплаты налогов и другие преступления являются основной причиной требования конгресса. Согласно докладу, Паулу Гедес обладает 9 млн долларами в офшоре, расположенном на Виргинских островах.

Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас отметил, что было открыто предварительное расследование против лиц, упомянутых в досье, в связи с подозрениями в уклонении от налогов.

Paulo Guedes e Roberto Campos Neto vão falar em comissão sobre contas no exterior. Senadores querem avaliar eventual conflito de interesses entre a titularidade de recursos no exterior e funções no comando da economia do país. https://t.co/udTtsc5eDZ #PandoraPapers pic.twitter.com/PBXMx1DYBm — Rádio Senado (@RadioSenado) October 5, 2021

Арас подчеркнул, что необходимо отправить запрос Верховному суду для открытия дела. При этом, по его словам, требуется выслушать разъяснения обвиняемых, так как нельзя начинать судебное расследование на основе новостей, опубликованных в СМИ.

Экономист Паулу Гедес, который работал на диктатуру Аугусто Пиночета в Чили, занимает пост министра с 2019 года. Местные средства массовой информации отмечают, что после вступления в должность он заработал более 3 млн долларов.