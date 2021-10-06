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World Soccer включил четырех россиян в топ-500 лучших футболистов мира

  /   Обновлено: 06 октября 2021 19:31
Спорт
World Soccer включил четырех россиян в топ-500 лучших футболистов мира
Global Look Press  /  АГН Москва

Лондон, 6 октября. Британский журнал World Soccer опубликовал топ-500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге присутствуют четыре россиянина: два представителя московских клубов, один игрок петербургского клуба, один — французского.

Специализированное издание включило в список лучших футболистов мира форварда «Зенита» Артема Дзюбу, нападающего «Спартака» Александра Соболева, форварда ЦСКА Антона Заболотного и хавбека «Монако» Александра Головина. Кроме того, в рейтинг вошли футболисты сине-бело-голубых Сердар Азмун и Вильмар Барриос.

В нынешнем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) Дзюба сыграл в десяти матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста. Заболотный за восемь игр в чемпионате страны отличился двумя забитыми мячами.

Ранее форвард «Зенита» Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся на старте сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам игрока, после Евро-2020 он перестал получать драйв от игры.

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Головин дзюба соболев world soccer
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