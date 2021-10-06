World Soccer включил четырех россиян в топ-500 лучших футболистов мира

Лондон, 6 октября. Британский журнал World Soccer опубликовал топ-500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге присутствуют четыре россиянина: два представителя московских клубов, один игрок петербургского клуба, один — французского.

Специализированное издание включило в список лучших футболистов мира форварда «Зенита» Артема Дзюбу, нападающего «Спартака» Александра Соболева, форварда ЦСКА Антона Заболотного и хавбека «Монако» Александра Головина. Кроме того, в рейтинг вошли футболисты сине-бело-голубых Сердар Азмун и Вильмар Барриос.

Introducing #WorldSoccer's Autumn Issue: The #WS500 most important players, football in Afghanistan, inside Barcelona's La Masia academy, interview with Patrice Beaumelle and much more: https://t.co/6r9DZlNqkN pic.twitter.com/Gvbsg183qG — World Soccer (@WorldSoccerMag) October 1, 2021

В нынешнем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) Дзюба сыграл в десяти матчах, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста. Заболотный за восемь игр в чемпионате страны отличился двумя забитыми мячами.

Ранее форвард «Зенита» Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией, с которыми он столкнулся на старте сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам игрока, после Евро-2020 он перестал получать драйв от игры.