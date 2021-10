World Soccer включил четырех россиян в топ-500 лучших футболистов мира

Лондон, 6 октября. Британский журнал World Soccer опубликовал топ-500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге присутствуют четыре россиянина: два представителя московских клубов, один игрок петербургского клуба, один — французского.

Специализированное издание включило в список лучших футболистов мира форварда «Зенита» Артема Дзюбу, нападающего «Спартака» Александра Соболева, форварда ЦСКА Антона Заболотного и хавбека «Монако» Александра Головина. Кроме того, в рейтинг вошли футболисты сине-бело-голубых Сердар Азмун и Вильмар Барриос.

Introducing #WorldSoccer's Autumn Issue: The #WS500 most important players, football in Afghanistan, inside Barcelona's La Masia academy, interview with Patrice Beaumelle and much more: https://t.co/6r9DZlNqkN pic.twitter.com/Gvbsg183qG