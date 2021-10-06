Культуролог Пархоменко признался в любви к «анимации для взрослых»

Есть в нашей жизни еще один крайне устаревший стереотип, который очень хочется развенчать. Касается он того, что анимационные произведения воспринимаются только детской аудиторией, тогда как взрослые готовы потреблять видеопродукцию только с «живыми» актерами. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Так он прокомментировал высказывание председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, заметившей, что в России «анимация для взрослых» не найдет своей потребительской ниши.

«У меня, к сожалению, нет точных статистических данных о том, какой процент россиян любит анимационные произведения, — сказал Пархоменко. — Однако косвенно мы можем наблюдать определенные тренды в этом направлении. Например, не столь давно в массовых обсуждениях в соцсетях хитом стал альманах от Netflix «Любовь, смерть и роботы», в рамках которого экранизировали короткие рассказы в жанре современной научной фантастики в самой разной анимационной стилистике. Многие истории поднимали сложные, тяжелые и безусловно взрослые темы, да и само произведение имело возрастное ограничение 18+».

Пример этот, подчеркнул культуролог, далеко не единственный. Он также вспомнил нашумевший комедийный анимационный сериал «Рик и Морти», у которого есть значительная фан-база на территории Российской Федерации.

Кадры из сериала «Любовь. Смерть. Роботы 2» /

«Создавать качественные анимационные продукты, являющиеся признанными произведениями искусства, умеют и российские художники. Вспомним хотя бы такой мультипликационный фильм, как «Старик и море» режиссера Александра Петрова, который в 2000 году удостоился премии «Оскар» и стал первым в истории анимационным фильмом, адаптированным для кинотеатров широкого формата IMAX», — рассказал эксперт.

По его словам, в России есть множество талантливых аниматоров и сценаристов.

«Если дать им площадки для их творчества, то конечный его продукт найдет своего потребителя, — заметил собеседник ФАН. — Говорю я это вовсе не в упрек Юлиане Слащевой, но надеюсь, что мое мнение станет частью некоторой обратной связи, которая сыграет свою роль в более широком признании анимационного творчества в России».

Резюмируя, Пархоменко подчеркнул, что он и сам является частью «той самой потребительской ниши», которая проводит свой досуг, наслаждаясь качественной «анимацией для взрослых».

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