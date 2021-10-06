Александр Ревва рассказал о конфликте с Моргенштерном

Москва, 6 октября. Премия Муз-ТВ, прошедшая летом этого года, обернулась целой чередой скандалов. Одним из самых громких событий стало противостояние рэпера и шоумена Моргенштерна с Александром Реввой. Причиной конфронтации стало недовольство рэпера тем, что призовую тарелку получил комик и певец. В ответ Ревва обзывал Моргенштерна червяком. Позднее, правда, он свое мнение изменил, пишет журнал «Лиза».
Рэпер, дабы обыграть ситуацию, позвал Ревву на свою свадьбу. Комик и исполнитель хита «Алкоголичка» признался, что получит за концерт достойную плату и даже сделал Моргенштерну скидку.
Во время банкета Моргенштерн решил высмеять скандал с артистом. По его настоянию рядом с Реввой танцевали голые мужчины, прикрывающие свои интимные места тарелками от Муз-ТВ.
Александр Ревва позднее, комментируя ситуацию, подчеркнул, что просто визуализировал премию и поэтому получил ее, а рэпер решил испортить ему его счастье.
«Когда я стоял с тарелкой, весь излучающий любовь, естественно, упыри восторжествовали. Я мог уничтожить всех юмором, но это бы расстроило Моргена. А так я в любви стою, понимаю, что любовь победит все», — объяснил Александр Ревва (он же Артур Пирожков).
При этом он не постеснялся использовать ненормативную лексику. Комментируя заявление Моргенштерна о том, что Ревва является главным геем на российской эстраде, комик ответил колкостью.
«Он согласен. Я же его вые***», — заявил певец.
Ранее Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением.