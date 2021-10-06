Старший сын Меладзе и Джанабаевой покинул родительский дом

Москва, 6 октября. Популярная певица Альбина Джанабаева рассказала о переменах в их семье с известным исполнителем Валерием Меладзе. Старший сын звездной пары Константин решил жить самостоятельно.

Звездная пара вместе уже много лет и воспитывает двух сыновей и полугодовалую дочь Агату. В одном из недавних интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что ее семья вернулась к составу, который был до появления дочери.

«Наш старший сын Константин уехал учиться и в некоторой степени выпорхнул — конечно, это повлияло на нашу жизнь. Я в связи с этим столкнулась с новыми для себя переживаниями», — поделилась артистка в интервью журналу «ОК».

Она отметила, именно отъезд старшего наследника сильно отразился на ее отношении к дочери, девочка буквально стала центром притяжения для всей семьи. Джанабаева отметила, что самостоятельность сына Константина ее и радует, и пугает одновременно, поскольку пока не готова отпускать его из семьи.

«Наверное, еще не готова отпустить его. Себя помню в 17 лет, меня уже ничто не могло вернуть в родительский дом. А с другой стороны, я, как мама, испытываю некий шок: мне кажется, все это не могло случиться так быстро, я имею в виду его взросление», — со смехом добавила певица.

Ранее артистка призналась, что только с появлением дочери она впервые ощутила себя по-настоящему женщиной, сообщает Teleprogramma.pro. Новый статус радует не только Джанабаеву, но и ее супруга Меладзе. В честь появления дочери артист подарил певице «весьма приличные» сережки.