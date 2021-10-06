Супруг убил и расчленил возлюбленную в Красноярском крае

Красноярск, 6 октября. Молодой мужчина двумя ударами ножа лишил жизни жену. Как стало известно ФАН, преступление произошло в городе Лесосибирск 30 сентября.

Однако об этом блюстителям закона стало известно только 5 октября. Они выехали на место преступления в кооператив «Северный» и обнаружили завернутый в одеяло, обезображенный труп женщины.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к совершению убийства молодой женщины. Им оказался 24-летний супруг потерпевшей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакассия Юлия Арбузова.

Сначала подозреваемый не признал вины. Лишь после того, как силовики показали ему результаты некоторых исследований, мужчина раскрыл стражам порядка подробности трагедии.

«Труп обнаружили малолетние мальчишки, которые играли в «войнушку» в гаражном кооперативе, — рассказывает ФАН источник в правоохранительных органах. — Они испугались и убежали. Через некоторое время сообщили о находке взрослым. Лицо у трупа практически не пострадало, поэтому мы легко установили личность погибшей. Потом пошло все по цепочке».

Силовики выяснили, где проживала убитая 20-летняя женщина, и пришли к ней домой. Дверь им открыл 24-летний супруг. Он делал недоумевающий вид, пока ему задавали вопросов, как будто не понимал, о чем его спрашивают.

По словам собеседника, в квартире были обнаружены следы крови потерпевшей и другие улики. После того, как подозреваемый понял, что его объяснения шиты белыми нитками, признал вину.

Мужчина заявил полицейским, что после торжественного бракосочетания его жизнь превратилась в настоящий ад. Молодая жена ревновала супруга. Почти ежедневно по этому поводу у них происходили скандалы. В ту ночь женщина опять начала разговор о «любовных похождениях» мужа. Она в ходе ссоры припомнила все случаи, в которых, как она считала, виновен ее любимый мужчина. Через некоторое время началась потасовка с рукоприкладством. В пылу гнева он схватил лежащий рядом нож и ударил им жену в шею и грудную клетку.

«Когда стало понятно, что супруга мертва, он так и бросил ее труп лежать на диване. Через двое суток в квартире стал появляться специфический запах. Новоиспеченный вдовец понял, что нужно срочно избавляться от трупа. Он отрубил ноги и руки убитой, чтобы легче было переносить ее труп, завернул все в одеяло и спрятал в гаражах. Сегодня при проверке показаний на месте происшедшего он описал и показал, как совершал убийство», — дополнил источник.

Семья не привлекала своим поведением внимание соседей и сотрудников полиции. Ее считали вполне благополучной. Подозреваемый работал в местном ЖЭКе, он был ранее судим за угон и кражи, женщина не была официально трудоустроена. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что амурчанин закопал тело соперника в выгребной яме туалета.