Древнюю пару лыж эпохи викингов обнаружили в норвежском парке Райнхейен

Осло, 6 октября. Археологи обнаружили пару лыж времен викингов на горе Дигерварден в национальном норвежском парке Райнхейен.

Предполагается, что находке может быть около 1,3 тыс. лет. Первую лыжу удалось найти еще в 2014 году, а вот вторая осталась запертой во льдах. Только сейчас этот участок оттаял.

Команда археологов проекта Secrets of the ice во время поисков использовала GPS-координаты и фотографии, сделанные во время первого подъема на гору. Чтобы извлечь древний артефакт, специалисты применили кирку и горячую воду.

По словам экспертов, лыжи немного отличаются друг от друга, поскольку изготавливали их вручную. На них сохранились крепления, причем на более длинной доске их больше, также на ней остались следы повреждения и последующего ремонта.

Следы древней цивилизации ранее были обнаружены в Тибете у озера Намцо. Представители неизвестной кочевой культуры оставили целый кластер петроглифов.