Трансляция запуска космического корабля с «киноэкипажем» на МКС набрала более 13 млн просмотров

Москва, 6 октября. Трансляция запуска корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур с «киноэкипажем» на борту набрала в интернете более 13 миллионов просмотров.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во вторник, 5 октября отправились на МКС, чтобы там приступить к съемкам фильма «Вызов», который станет первой картиной в истории кинематографа, созданной в космосе.

«Трансляция с космодрома Байконур, где 5 октября 2021 года прошел старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 на борту, собрала более 13 миллионов просмотров в интернете, прежде всего, на интернет-ресурсах Первого канала и его официальных аккаунтах в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте"», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Отмечается, что данный показатель превышает рейтинги последнего финала конкурса «Евровидение». Комментировал трансляцию журналист и телеведущий Владимир Познер вместе с космонавтом Александром Мисуркиным.

Актриса петербургского театра-студии «Мастерская» Мария Валешная могла принять участие в съемках фильма «Вызов». Однако звезда не прошла отбор по показателям здоровья.