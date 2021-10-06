Новые санкции и рост цен на топливо: экономисты рассказали, что может ударить по рублю

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о курсе рубля, ценах на золото и нефть по итогам торгов на мировых биржах за 5 и 6 октября. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний день завершился для нефти очередным годовым максимумом: цены на топливо выросли с отметки 81,2 доллара до значения в 83 доллара за баррель. В ходе утренних торгов показатели немного обновились и достигли уровня 83,5 доллара, после чего рынок ушел в коррекцию.

«Вчера поддержку ценам на нефть продолжал оказывать энергетический кризис в Европе и Китае, где цены на газ продолжают показывать достаточно серьезную динамику роста. Сегодня с утра газ достигал своих максимальных отметок, преодолевая уровень 1950 долларов, хотя вчера торговался ниже 1400 долларов. Конечно, все это очень сильно подстегивает спрос на нефть как на альтернативный источник энергии для электростанций и энергетических предприятий», — говорят финансисты.

Единственным, что слегка омрачило ситуацию для нефти, стали данные по запасам от Американского института нефти. Ее запасы увеличились на 950 тысяч баррелей, при этом соответственно увеличились и запасы бензина на 3,6 миллиона баррелей. Теперь участники рынка ждут официальные данные от Министерства энергетики США, но пока это немного охладило пыл покупателей, и нефть начала постепенно корректироваться.

Тем не менее ожидания участников рынка весьма однозначны: энергетический кризис в Европе, набирающий обороты, продлится. На фоне этих прогнозов позитивным фактором становится то, что ОПЕК не торопится наращивать добычу нефти, о чем было объявлено в минувший понедельник.

«В понедельник на встрече было решено сохранять темп наращивания на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Это обуславливается тем, что в текущем году на рынке нефти будет дефицит размером 1,1 миллиона баррелей в сутки, но уже в следующем году образуется профицит в размере 1,4 миллиона баррелей, — объясняют экономисты. — На этом фоне ОПЕК пока не торопится наращивать добычу, понимая, что сейчас рынок нефти остается неустойчивым, плюс есть опасения того, что может вспыхнуть очередная волна коронавируса».

В данных условиях нефть пока что чувствует себя неплохо: актуальным ценовым диапазоном для нее остается интервал от 80 до 85 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе вчерашней торговой сессии цены на золото ощутимо корректировались: с отметки 1770 долларов они опускались к уровню 1750 долларов за тройскую унцию. Сегодня цены на актив торгуются в районе последней отметки.

«Основным негативным фактором, который оказал давление на золото, является линия доллара: по индексу DXY он подрос и торгуется в районе отметки 94,1 пункта. Также серьезное давление на золото оказал внушительный рост доходностей десятилетних американских облигаций: они вновь превысили отметку в 1,5% и достигли уровня 1,57%», — рассказывают аналитики.

Такая динамика, по их словам, обуславливается энергетическим кризисом и проблемами, которые с ним связаны, в частности, серьезным ростом инфляции в мире. Особенно этим обеспокоены США: стоимость бензина в стране давно перевалила за 3 доллара, что помогает инфляции там оставаться на самых высоких отметках за последние годы. В связи с этим участники рынка ожидают, что на ближайшем заседании ФРС все-таки начнет сворачивать денежные стимулы и перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики.

«Пока что главное, на что будут обращать внимание участники рынка — это, конечно, действия ФРС, и в этой связи участники рынка ожидают данных по рынку труда. <…> Пока что актуальным остается диапазон для золота от 1720 до 1760 долларов за унцию», — заключают финансисты.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

На фоне дорожающих нефти и газа российская валюта вчера смогла укрепиться с отметки 72,65 рубля до уровня 72,25 рубля за доллар. В ходе уже сегодняшней торговой сессии рубль слегка потерял свои позиции и сейчас торгуется в районе отметки 72,56 рубля за доллар.

«В целом колебания рубля остаются в очень узком диапазоне, буквально в пределах 50 копеек. С одной стороны, поддерживают рубль текущие высокие цены на газ и на нефть — все-таки наши экспортеры получают хорошую выручку, что будет пополнять бюджет. Но с другой стороны, как раз из-за роста цен на нефть Минфин объявил новые параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила и, соответственно, с 7 октября по 8 ноября он направляет на это чуть меньшую сумму, чем было месяцем ранее — теперь это 317,6 миллиарда рублей. <…> Это сдерживает рубль от какого-то укрепления», — делятся экономисты.

Также в воздухе продолжают витать опасения касательно введения санкций со стороны США на российский госдолг. На этом фоне продолжается заметное падение стоимости наших облигаций: сегодня мы достигали минимального за год уровня по индексу JPY, опустившись до отметки в 140,5 пункта. Есть весьма реальные риски того, что эти показатели в ближайшие дни упадут до самых низких значений, которые фиксировались еще весной 2020 года.

«Помимо этого, могут быть введены новые санкции, связанные с энергетическим кризисом в Европе, поскольку нехватка газа привела к резкой, можно сказать, панической динамике цен. И, естественно, сейчас после фактического одобрения «Северного потока — 2» могут начаться дискуссии и обвинения России в том, что мы пытаемся вести ценовую войну против Европы и пытаться манипулировать ценами на газ, исходя из собственной выгоды. И, конечно, западные инвесторы сейчас опасаются рублевого госдолга, поскольку могут быть введены ограничения, что негативно отразится на рубле», — резюмируют аналитики.

На этом фоне актуальным для российской валюты остается диапазон от 72,5 рубля до 74,5 рубля за доллар.