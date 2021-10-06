Виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж стали продавать в России

Москва, 6 октября. Россияне смогут приобретать виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж. Для работы необходим специальный чип на смартфоне.

Российская компания Telwel заключила соглашение с британским оператором связи Truphone для продажи карт, которые путешественники смогут использовать в других странах. Сервис разрешает купить eSIM Truphone только с пакетом интернет-трафика, в него не входят голосовые услуги и SMS.

Для регистрации eSIM требуется только адрес электронной почты и имя, сообщил «Коммерсант». С помощью виртуальной карты пользователи смогут сэкономить на интернете за рубежом.

Для использования карт необходим специальный чип в телефоне. На российском рынке доступно более 20 моделей смартфонов, которые поддерживают eSIM. В их числе продукция от компаний Apple, Samsung и Huawei.

На днях пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Instagram и WhatsApp. В американской компании Facebook, которой принадлежат платформы, проблемы связали с изменениями программной конфигурации.