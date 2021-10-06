Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 20:37
20:36
Экономика
Новые санкции и рост цен на топливо: экономисты рассказали, что может ударить по рублю
20:35
Общество
Культуролог Пархоменко признался в любви к «анимации для взрослых»
20:34
Политика
Симоньян предрекла Зеленскому судьбу Саакашвили
20:32
Происшествия
Житель Дагестана попытался шантажировать взрывами владельцев торговых центров
20:32
Общество
Домогаров-младший и Мавроматис запустили в разработку сиквел фильма «Пальма»
20:31
Политика
В ЯНАО началась подача документов на конкурс должностей глав четырех муниципалитетов
20:30
Общество
Ростовчанка потребует от городской больницы миллион рублей за смерть мужа
20:26
Весь мир
Россия и Сирия договорились о расширении сотрудничества в области культуры и кино
20:25
Происшествия
Житель Лесосибирска убил супругу и спрятал расчлененные останки в гараже
20:24
Происшествия
Супруг убил и расчленил возлюбленную в Красноярском крае
Все новости

Виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж стали продавать в России
Технологии
Виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж стали продавать в России
pexels.com  /  John-Mark Smith

Москва, 6 октября. Россияне смогут приобретать виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж. Для работы необходим специальный чип на смартфоне.

Российская компания Telwel заключила соглашение с британским оператором связи Truphone для продажи карт, которые путешественники смогут использовать в других странах. Сервис разрешает купить eSIM Truphone только с пакетом интернет-трафика, в него не входят голосовые услуги и SMS.

Для регистрации eSIM требуется только адрес электронной почты и имя, сообщил «Коммерсант». С помощью виртуальной карты пользователи смогут сэкономить на интернете за рубежом.

Для использования карт необходим специальный чип в телефоне. На российском рынке доступно более 20 моделей смартфонов, которые поддерживают eSIM. В их числе продукция от компаний Apple, Samsung и Huawei.

На днях пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Instagram и WhatsApp. В американской компании Facebook, которой принадлежат платформы, проблемы связали с изменениями программной конфигурации.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Виртуальные SIM-карты для поездок за рубеж стали продавать в России
интернет sim-карта смартфон связь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru