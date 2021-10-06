Новак: завершение сертификации «Северного потока — 2» охладит газовый рынок Европы

Москва, 6 октября. Вице-премьер России Александр Новак предложил способ охлаждения газового рынка в Европе. Ситуацию, по его словам, стабилизирует завершение сертификации «СП-2».

Кроме того, рост объемов торгов газом в Петербурге также успокоит Евросоюз. В целом рост цен на голубое топливо не отражает рыночную ситуацию, в данном случае не обошлось без спекулянтов, добавил Новак.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что мировой рынок не терпит «суеты и шараханий». Политика краткосрочных контрактов, которая реализуется Европой, оказалась ошибочной, поскольку инвестиционные планы в данном случае носят долгосрочный характер.

Газовые фьючерсы на нидерландском хабе TTF достигли на пике отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров. После стремительного роста последние несколько недель цены на голубое топливо откатились на несколько сотен долларов. Теперь котировки торгуются на уровне 1325 долларов за тысячу «кубов».