Путин заявил о возможности увеличить предложение по газу на Санкт-Петербургской бирже

Москва, 6 октября. Предложение по газу на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что биржевая торговля газом — «это не часы, трусы и галстуки», так как топливо продается по-другому. Поэтому увеличивать предложение на рынке необходимо обсудить, чтобы оно было не в ущерб себе, подчеркнул российский лидер.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовом рынке Европы установила новый рекорд, почти приблизившись к уровню в 2000 долларов за тысячу кубометров. Текущая ситуация с газовыми ценами вызвана резко возросшим спросом на энергоносители в условиях дефицита поставок. «Газпром» при этом полностью выполняет свои обязательства по контрактам.

Владимир Путин ранее отметил, что компания ни разу не отказывалась от увеличения экспорта. По мнению президента, дисбаланс на европейском рынке голубого топлива возник из-за необдуманных действий самих покупателей.