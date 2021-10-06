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Читатели The Telegraph поддержали высказывание Путина об «энергетической истерике» Запада
Политика
Читатели The Telegraph поддержали высказывание Путина об «энергетической истерике» Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 6 октября. Речь президента России Владимира Путина на совещании по вопросам энергетики о «газовых истериках» Европы вызвала бурное обсуждение на сайте авторитетного издания The Telegraph.

Реакция британцев была неожиданной — многие встали на сторону Путина и признали, что коллективный Запад заигрался с «зеленой» энергетикой и сам себя загнал в энергетический кризис. Пора отринуть навязываемые долгие годы эко-предрассудки, отказаться от истерик и начать вновь пользоваться нефтью, углем и газом, призывают читатели.

«Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта», — восклицает пользователь Сети по имени Томас Гордон.

Настроения Гордона разделяют и другие комментаторы на форуме Telegraph. По их мнению, российский лидер уже давно понял, какую угрозу могут нести в себе игры с возобновляемой энергетикой и поступил как прозорливый национальный лидер, формируя энергетическую стратегию РФ.

«Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности», — согласился с Томасом Гордоном Мартин Вудвилль.

Пользователи сравнили достижения Москвы при стремлении во что бы то ни стало укрепить дружбу с Западом и после взятия курса на защиту собственной государственности. Многие сошлись во мнении, что отказ Кремля следовать во всем указке Лондона и Вашингтона спас Россию от того кризиса, который сейчас переживает Старый Свет.

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путин россия великобритания газ европа
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